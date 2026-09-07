La ola polar sorprendió y transformó el paisaje de Sierra de la Ventana con una nevada durante el fin de semana

El ingreso de una masa de origen antártico desplegó un escenario invernal extraordinario en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La ola polar no solo provocó marcas térmicas bajo cero en gran parte del territorio bonaerense, sino que también transformó el paisaje de Sierra de la Ventana, cubriendo las cumbres y los valles serranos con un manto blanco tras una intensa precipitación que combinó nieve y graupel.

La ocurrencia de precipitación en forma de nieve en la geografía bonaerense requiere la alineación de variables meteorológicas muy específicas que rara vez se dan simultáneamente en altitudes medias.

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El director del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro di Nezio, explicó que “para que la nieve llegue a la superficie sin derretirse en el trayecto, se necesita una columna atmosférica con temperaturas bajo cero o muy cercanas al punto de congelación desde las capas medias hasta el suelo, sumado a un aporte constante de humedad y un sistema de baja presión en altura”.

La ola polar sorprendió y transformó el paisaje de Sierra de la Ventana con una nevada

Asimismo, di Nezio señaló que “en este caso, el flujo del sector sur transportó aire de origen antártico muy frío y seco que, al interactuar con la orografía del sistema serrano, forzó el ascenso de las masas de aire, desencadenando la condensación y la posterior precipitación sólida”.

El fenómeno meteorológico atrajo a turistas y vecinos de la comarca serrana, quienes coparon los miradores del Cerro Ventana, Villa Ventana y San Ignacio para registrar las postales de las laderas pintadas de blanco.

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El efecto orográfico de las sierras, que alcanzan altitudes superiores a los 1.200 metros sobre el nivel del mar en sitios como el Cerro Tres Picos, funcionó como un catalizador decisivo para que las nubes descargaran su contenido sólido en forma de copos de nieve en las zonas más altas y pequeñas granizadas blandas en las cotas más bajas.

Nieve y Graupel: cuáles son sus diferencias

Durante la jornada del fin de semana, en diversas localidades del sudoeste bonaerense, como Bahía Blanca, Tandil y los valles de Ventania, la precipitación no se dio únicamente en forma de copos de nieve tradicionales, sino también a través de la caída de graupel (conocido popularmente como granizo blando o nieve granulada), en el marco de la ola polar que provoca temperaturas gélidas sobre el territorio bonaerense.

Las sierras nevadas en Sierra de la Ventana durante el fin de semana

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cindy Fernández, detalló que “el graupel es un fenómeno intermedio entre la nieve y el granizo. Se origina cuando las gotas de agua sobreenfriadas, que permanecen líquidas en la nube pese a estar a temperaturas bajo cero, entran en contacto directo con un cristal de nieve. Al tocarlo, esas gotas se congelan instantáneamente a su alrededor, formando un gránulo blanco, opaco y poroso, generalmente de entre 2 y 5 milímetros”.

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A diferencia del granizo tradicional, que es duro, denso y transparente, el graupel es sumamente blando, se deshace fácilmente al apretarlo con los dedos y no causa daños materiales en infraestructuras ni vehículos.

Tras el paso del núcleo gélido principal, los modelos de pronóstico del SMN señalan una paulatina estabilización de las condiciones meteorológicas. No obstante, las mañanas continuarán presentando un marcado riesgo de heladas severas con mínimas que oscilarán entre los -2 °C y -4 °C en áreas rurales de Tornquist, Coronel Suárez y Saavedra.

PM/AF