Durante años, se observaron distintos desastres climáticos que alteraron las vidas de los ciudadanos permanentemente y causaron estragos en el territorio. A pesar de ello, un nuevo estudio sostuvo que estos podrían no ser el límite de gravedad de un fenómeno, sino que a futuro podrían ser mucho peor.

El estudio fue realizado por el King’s College London y se centra en las consecuencias que pueden traer los próximos ciclones tropicales y olas de calor. Para este informe, observaron todos los episodios de los desastres mencionados ocurridos entre 2000 y 2025 para demostrar que muchos especialistas suelen dejar factores fundamentales fuera de la ecuación al calcular el riesgo de un desastre climático.

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Desastres climáticos: las mortalidad no es pareja según el estudio

Los científicos observaron que cuando se trata de fenómenos climáticos, la mortalidad no siempre es pareja. Una cantidad reducida de catástrofes concentra la mayoría de las víctimas, lo que, según los autores, dificulta proyectar cuál podría ser el verdadero peor escenario.

Un ejemplo marcado de esto es el ciclón Nargis, que golpeó Myanmar en 2008 y dejó un promedio de 140.000 muertos. El análisis muestra que este episodio superó a todos los ciclones del período, ya que duplicó la cantidad de muertos en él. Este caso plantea el problema principal del estudio: utilizar únicamente los antecedentes disponibles puede ser engañoso, ya que no siempre el peor evento registrado es el peor posible.

Con las temperaturas extremas, sucede un caso similar. La fuerte ola de calor en Europa ocurrida en 2003 provocó alrededor de 70.000 muertes en el continente, donde la mayoría sucedieron en la primera quincena de agosto, ya que las temperaturas se mantuvieron altas en varios puntos del territorio.

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Sin embargo, el estudio afirmó que no solo se debe observar la cantidad de muertos en una catástrofe climática, sino también los daños que estos provocan. Por ejemplo, en el caso de la ola de calor, también presionó a los sistemas de salud, la electricidad, el transporte y el abastecimiento de agua.

Qué sucede cuando un desastre climático no tiene antecedentes

Otro problema que plantea el estudio es que los sistemas de evaluación actuales observan fenómenos que son reconocibles a escalas más intensas y de los que se registran antecedentes. No obstante, cuando se trata de hechos que cuentan con una cadena de sucesos inédita, las herramientas son menos eficaces.

Es por ello que los especialistas recomiendan tratar el reconocimiento de desastres climáticos desconocidos como un objetivo principal para el desarrollo de los sistemas. El objetivo es que al plantear un daño hipotético, se puedan reconstruir las condiciones meteorológicas, sociales y de infraestructura que podrían desencadenarlo.

Prevención contra desastres climáticos: qué claves plantea el informe

Para mejorar la prevención de eventos de impacto climático extremo, el equipo de King’s College planteó 3 medidas. En primer lugar, se deben analizar estos escenarios con la participación de distintas áreas, como comunidades de primera línea, aseguradoras, investigadores de riesgo, modeladores del clima, entre otros.

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Por otro lado, en segundo término es necesario prestar mayor atención a los umbrales, que son puntos en los que un pequeño cambio puede traer consecuencias enormes y aumentar los daños rápidamente. Por ejemplo, unos días más de calor intenso junto con cortes eléctricos y hospitales colapsados pueden aumentar los problemas de salud.

Finalmente, los científicos deberán establecer los límites físicos del tiempo meteorológico en climas más cálidos que el actual. De esta manera, se podrá conocer qué fenómenos se pueden producir en condiciones que las sociedades modernas todavía no enfrentaron.

JSM