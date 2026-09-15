Foto política en Altamira: Llaryora dijo presente en la misa de Natalia y agitó el tablero hacia 2027

En una jornada cargada de fotos políticas, el gobernador Martín Llaryora asistió a la misa conmemorativa por los ocho años del fallecimiento del exmandatario José Manuel de la Sota. La ceremonia religiosa, celebrada en la parroquia San Cayetano del barrio Altamira de la ciudad de Córdoba, no solo sirvió para homenajear al histórico líder peronista, sino que dejó una potente imagen política y generó suspicacias y análisis de cara al escenario electoral de 2027.

La presencia del actual titular del Ejecutivo provincial se da días después de su paso por Buenos Aires, donde participó del homenaje organizado por Candelaria de la Sota, un acto que reunió en la misma mesa al propio Llaryora, al exgobernador Juan Schiaretti y a Sergio Massa.

Esta vez no participó Schiaretti, como tampoco su esposa, la senadora Alejandra Vigo, quienes no mantienen relación con Natalia. En cambio, quien sí decidió estar presente fue el propio Llaryora, y no asistió solo: estuvo acompañado por una comitiva de peso encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Comunicación, Daniel Pastore. Además, la ceremonia contó con una importante tropa de dirigentes del riñón del intendente Daniel Passerini, entre los que se encontraban el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, y el concejal Martín Simonian.

Tras el homenaje, la diputada nacional Natalia de la Sota agradeció la asistencia de la dirigencia y dedicó emotivas palabras a la memoria de su padre: “Imitemos el ejemplo de José Manuel de la Sota”, pidió ante los presentes, al tiempo que resaltó “la fortaleza de su espíritu, que siempre nos inspiró”. Asimismo, valoró de forma explícita el acompañamiento del mandatario provincial, de Calvo y de "tantos amigos, compañeras y compañeros que han querido y quieren a José Manuel".

Más allá del homenaje y de la liturgia en torno al acto, la postal que dejó la parroquia de barrio Altamira abre la puerta a un nuevo escenario en la política provincial: una foto con volumen propio en medio de las especulaciones que ya ubican a Natalia de la Sota como una eventual candidata a la Vicegobernación y un claro mensaje hacia la interna peronista con la mirada puesta en 2027.