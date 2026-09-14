Abogados de Cristina Kirchner informarán hoy sobre el pedido de revisión de condena presentado ante la ONU: a qué hora y dónde lo harán

Rafael Valim, Alberto Beraldi y Javier Borrego, los abogados que representan a Cristina Kirchner, darán este martes 15 de septiembre una conferencia de prensa en un hotel porteño para informar sobre situación de la presentación que hizo la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar su condena a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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El equipo de letrados convocó a la prensa al NH Hotel, que se encuentra en la calle Bolívar 160, en el barrio de Monserrat.

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Cristina Kirchner saludando desde el balcón

Cómo fue la presentación de Cristina Kirchner a la ONU

Cristina Kirchner hizo una presentación, el pasado 29 de julio, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para tratar de revertir la sentencia que recibió por la causa Vialidad.

Además, en paralelo, publicó una carta abierta en sus redes sociales y una columna de opinión donde reveló que había sumado abogados internacionales y proclamó su inocencia.

Cristina Kirchner saludando desde el balcón

En la presentación ante el organismo internacional, la expresidenta, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el 17 de junio del 2025, pidió que el organismo internacional revise la sentencia de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad, argumentando que sufre persecución política (“lawfare”) y violaciones al debido proceso.

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También solicitó una medida cautelar para frenar su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos con el fin de habilitar una eventual candidatura.

Por ser mayor de 70 años, el Tribunal Oral Federal N° 2 le dio a la expresidenta el beneficio del arresto domiciliario, el cual se encuentra cumpliendo bajo vigilancia con tobillera electrónica.

HM/DCQ