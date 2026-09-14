Kukapalooza: el festival en apoyo a Cristina Kirchner que tendrá a Boudou, Peteco Carabajal y Teresa Parodi

El próximo 26 de septiembre, el Ateneo Néstor Kirchner de San Martín realizará el festival “Kukapalooza”, una jornada cultural y política convocada en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro será con entrada libre y gratuita y tendrá música en vivo, propuestas gastronómicas, una feria y la participación de dirigentes y referentes del kirchnerismo.

La actividad se realizará en el marco de las acciones que el Ateneo viene impulsando en defensa de la expresidenta y tendrá entre sus principales figuras al exvicepresidente Amado Boudou, quien estará a cargo de una de las intervenciones políticas de la jornada.

En el plano artístico, el festival contará con un show del folklorista Peteco Carabajal y con la participación de Teresa Parodi, cantautora y exministra de Cultura. El cierre estará a cargo de Carlos Zannini, quien dará una charla ante los asistentes.

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La convocatoria propone celebrar la llegada de la primavera y un espacio de encuentro para apoyar a Cristina Kirchner, cuya situación judicial es presentada por los organizadores como parte de una persecución política: "Será una jornada para celebrar la cultura, abrazar la primavera y, sobre todo, renovar la fuerza colectiva en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, víctima de una persecución judicial y política que busca silenciar la voz del pueblo".

Además de los espectáculos y las intervenciones, habrá bandas en vivo, feriantes y propuestas gastronómicas populares. La entrada será libre y gratuita y la convocatoria permanecerá abierta al público.

El “Kukapalooza” se suma a una serie de actividades organizadas por el Ateneo Néstor Kirchner de San Martín, con eje en la cultura, la militancia y el respaldo a la expresidenta.

Majul: "Catarata de festivales que la oposición está preparando para esta primavera" porque no tienen plan

El anuncio del festival también generó repercusiones en los medios. El conductor Luis Majul dedicó parte de su editorial a cuestionar la seguidilla de eventos culturales y políticos organizados por sectores de la oposición de cara a la primavera y los presentó como una estrategia de comunicación para intentar recuperar protagonismo político.

Según la postura manifestada por Majul al aire, la serie de actividades responde a una falta de iniciativa política tras las medidas recientes del presidente Javier Milei. "Hablo del golpe en los eventos de la catarata de festivales que la oposición está preparando para esta primavera. Para hacer ruido, como no tienen plan", argumentó.

"Para disimular que están perdidos, sin propuesta, descolocados después de la decisión de Milei de poner a Malvinas en el centro de la conversación pública, con ustedes les presento la agenda opositora de la primavera", dijo.

Asimismo, el periodista puso la lupa sobre el financiamiento de los espectáculos con acceso libre: "Show gratuito, aunque entre nosotros algunos mangos se van a gastar. Logística, qué sé yo. Siempre hay alguien que la pone". Sobre el final, tras recordar el paso de Boudou sobre los escenarios junto a la banda La Mancha de Rolando, Majul ironizó: "Dice show gratuito. En serio, no jodan, ¿quién va a garpar para escuchar a Boudou tocando la guitarra?".

RM/fl