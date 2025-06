Premios Carlos Gardel: la correntina Teresa Parodi le dedicó su estatuilla a Cristina Kirchner

La reconocida chamamecera Teresa Parodi se llevó el Premio Gardel en el rubro Mejor canción de folklore, por “Siempre a la misma hora”, que escribió con Okto y le dedicó su estatuilla a Cristina Fernández de Kirchner.

La 27ª edición se realizó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires el miércoles por la noche y fue organizada por la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

“Di no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy; digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro a instituciones prestigiosas, digo no a la persecución y estigmatización a los que piensan distinto”, declaró la artista y ex ministra de Cultura al subirse a recibir la estatuilla.

Además, afirmó que “si ustedes me lo permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo, muy especialmente, a Cristina Fernández de Kirchner”. Mensaje que fue aplaudido por todo el Coliseo.

Entre tanto, CA7RIEL y Paco Amoroso, se llevaron siete categorías: álbum del año, ingeniería de grabación, álbum pop urbano, colaboración (con Tini), colaboración urbana (con Nathy Peluso), diseño de portada y videoclip largo.

