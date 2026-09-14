Cristina Kirchner volvió a cobrar la pensión de Néstor Kirchner: recibió más de $16 millones

Cristina Fernández de Kirchner volvió a cobrar la pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner, luego de que la Justicia ordenara restablecer de manera provisoria el beneficio que había sido dado de baja por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El organismo previsional liquidó en agosto el haber correspondiente a ese mes, que fue acreditado en septiembre. El monto bruto alcanzó los $16.090.877,01, según confirmaron fuentes oficiales.

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Se trata del primer pago que recibió la expresidenta desde que la Justicia ordenó la restitución provisoria de la prestación. En julio, ANSES había informado que cumpliría con la medida cautelar e incorporaría nuevamente el beneficio a la liquidación de agosto.

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El Gobierno Nacional, sin embargo, mantiene su estrategia judicial para intentar revertir la medida. El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y tiene a ANSES bajo su órbita, llevó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para intentar que se deje sin efecto la cautelar que permitió restablecer el pago.

Cristina Kirchner, entre la pensión y los embargos por Vialidad

En paralelo a la disputa por la pensión vitalicia, este lunes la Justicia rechazó una presentación de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos ordenados en el marco de la Causa Vialidad.

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

El planteo había sido realizado por la defensa de la expresidenta contra las medidas patrimoniales dispuestas en la causa. Entre los inmuebles alcanzados por los embargos se encuentra el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria.

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La resolución se conoce mientras continúa la discusión sobre los efectos patrimoniales de la condena a Cristina Kirchner en Vialidad. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La situación patrimonial de la exmandataria quedó así atravesada por dos discusiones judiciales diferentes. Por un lado, la continuidad de la pensión como viuda de Néstor Kirchner, cuyo pago fue restablecido de manera cautelar. Por otro, los embargos preventivos vinculados con la causa Vialidad, que continúan vigentes luego del nuevo rechazo judicial.

Mientras la resolución que restituyó la pensión siga vigente, ANSES deberá continuar cumpliendo con el pago. En paralelo, el Gobierno buscará que la Corte Suprema revise esa decisión, mientras la Justicia mantiene las medidas patrimoniales dictadas en el expediente por corrupción.

RG cp