Kicillof y Massa empiezan a medir fuerzas dentro del peronismo rumbo a 2027

El peronismo empieza a transitar una nueva etapa de su interna con dos nombres que buscan ganar centralidad de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Por un lado, Axel Kicillof profundiza la construcción nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Por otro, Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente y comenzó a reforzar sus vínculos con intendentes y dirigentes del espacio.

La disputa todavía está lejos de resolverse y Cristina Kirchner conserva un lugar determinante en la discusión. Mientras sectores del kirchnerismo mantienen la consigna de una eventual candidatura de la expresidenta y esperan un pronunciamiento de organismos internacionales, el gobernador bonaerense busca consolidarse como una alternativa propia dentro del peronismo.

Sergio Massa y Axel Kicillof

En paralelo, Massa retomó el contacto con distintos sectores del peronismo bonaerense. En un encuentro con intendentes realizado en San Fernando, planteó la necesidad de construir una “unidad con competencia”, una definición que abrió la puerta a una eventual interna para ordenar las candidaturas del espacio.

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El regreso del dirigente del Frente Renovador al centro de la escena también se hizo visible durante el homenaje a José Manuel de la Sota. Massa mantuvo encuentros con dirigentes peronistas y gobernadores, y buscó mostrar que conserva capacidad de articulación territorial.

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La pelea por el liderazgo opositor

La principal fortaleza de Kicillof en esta disputa es su posicionamiento como uno de los principales dirigentes opositores a Javier Milei. Un informe de Reputación Digital, basado en más de 181.000 menciones en redes sociales entre enero y septiembre de 2026, ubicó al gobernador bonaerense como el dirigente más mencionado cuando se plantea quién podría derrotar al Presidente en una elección. Entre quienes nombran a un candidato opositor, Kicillof concentró el 51% de las menciones, por delante de Cristina Kirchner y Massa.

Ese escenario, sin embargo, no resuelve la principal discusión del peronismo. La disputa interna sigue atravesada por la relación entre Kicillof y Cristina Kirchner, que mantienen diferencias sobre el rumbo político del espacio y sobre quién debería conducir la próxima etapa.

Desde el entorno de Massa sostienen que el enfrentamiento entre el gobernador y la expresidenta terminó debilitando a Kicillof y abrió una oportunidad para que el exministro de Economía vuelva a competir por el liderazgo opositor. En el kicillofismo, en cambio, consideran que el gobernador continúa siendo la figura con mayores posibilidades de enfrentar a Milei y que la interna terminará reduciéndose a una competencia entre ambos.

La discusión también alcanza a los gobernadores peronistas y a sectores que se alejaron del kirchnerismo. Massa, Kicillof y distintos dirigentes del Congreso mantienen contactos con mandatarios provinciales y otros sectores opositores con la expectativa de construir una coalición más amplia. La idea excede incluso la próxima elección y apunta a garantizar gobernabilidad en caso de un eventual regreso del peronismo al poder.

Las PASO, otra pieza de la interna

En ese escenario, la discusión sobre las elecciones primarias adquirió un peso particular. Dentro del peronismo, consideran que las primarias pueden funcionar como el mecanismo para ordenar la competencia entre los distintos sectores y evitar una ruptura del espacio.

La disputa no se limita a la candidatura presidencial. En la Provincia de Buenos Aires, más de diez dirigentes, en su mayoría intendentes, ya comenzaron a moverse pensando en la sucesión de Kicillof, que no podrá buscar un nuevo mandato. El escenario que imaginan algunos dirigentes es que una eventual PASO reduzca la cantidad de postulantes a dos o tres candidatos competitivos.

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Massa, de hecho, planteó ante intendentes que el peronismo necesita llegar unido a la elección y que esa unidad podría alcanzarse mediante las PASO. Su posición también incluyó un mensaje sobre otro tema sensible para los jefes comunales bonaerenses: se manifestó en contra de las reelecciones indefinidas, aunque aclaró que el Frente Renovador no será un obstáculo para que el debate avance en la Legislatura.

Mientras tanto, Kicillof acelera su armado nacional con recorridas por distintas provincias y busca ampliar la estructura del MDF por fuera de los límites de la política bonaerense. Massa, en paralelo, intenta recuperar protagonismo y mostrarse como un dirigente con capacidad para articular entre intendentes, gobernadores y distintos sectores del peronismo.

Con Cristina Kirchner todavía como una figura central de la interna, el peronismo empieza a asumir que la discusión por el liderazgo de 2027 ya está en marcha. La incógnita pasa ahora por saber si el espacio logrará canalizar esa competencia dentro de una misma estructura o si las diferencias entre sus principales dirigentes terminarán profundizando la fragmentación.

RG/AF