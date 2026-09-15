Grupo Roggio, en carrera para quedarse con la operación privatizada de Aysa

El control del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se lo disputan dos consorcios locales, tras quedar autorizados a presentar la oferta económica en la licitación pública convocada por la administración de Javier Milei. Las propuestas aprobadas en el acta de apertura, dado a conocer este martes, son la del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, liderada por Rowing S.A. y la presentada por Roggio ROAS S.A.U. y otros.

Rowing es una empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales, que se especializa en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de energía, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles y arquitectura, y saneamiento urbano. La firma ya tiene experiencia siendo prestadora del sector público.

La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien conoce lo que es hacer negocios con el Estado y forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

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Además, por medio de la empresa de servicios logísticos y postales Urbano Express, ganó en 2025 una licitación del PAMI para la provisión de pañales a adultos mayores. La contratación terminó en una denuncia por presunto direccionamiento y sobreprecio. A esto se suma que uno de los integrantes de la familia Román, Leandro, es socio de la Hidrovía con su empresa Servimagnus.

El consorcio que encabeza Rowing también tiene como protagonista a Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, que es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar el agua, siendo el insumo más importante que consume AySA. En paralelo, Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene como principal cliente a AySA.

Además, la oferta cuenta con la participación de Arcos, la empresa brasileña que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro tras quedarse con una compulsa millonaria y el cuarto socio es PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.

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La otra propuesta está a cargo del Grupo Roggio, que se dedica a negocios de infraestructura y servicios en diversas áreas como construcción, residuos, transporte, y distribución de agua y saneamiento.

En este último rubro, se ocupa de la operación de Aguas Cordobesas. En otros sectores se destaca que se encarga de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires a través de Cliba y opera el subte porteño junto al ramal Urquiza a través de Metrovías.

La cabeza histórica del grupo, que particpa de la compulsa con otras sociedades, es Aldo Roggio, uno de los empresarios que están procesados en la causa Cuadernos, en la cual declaró como arrepentido y reconoció haber pagado coimas