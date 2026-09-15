Festival de Venecia: "Es el premio más importante que recibió una película cordobesa en toda la historia del cine cordobés"

Hay reconocimientos que exceden un premio y se convierten en una señal para una cinematografía. Para el cine cordobés, el que recibió María Aparicio en el Festival de Venecia tiene ese carácter. A veces me entra tristeza, otras veces rebelión obtuvo el principal galardón de las Giornate degli Autori, una de las secciones independientes del festival italiano, donde tuvo su estreno mundial.

La película, una coproducción entre Argentina y España, está protagonizada por Eva Bianco y Roger Koza, quien asume aquí su primer papel protagónico. Tras su paso por Venecia, el filme continúa su recorrido internacional y ahora participa en competencia en el Festival de San Sebastián.

Durante la entrevista, Koza destacó la dimensión del reconocimiento obtenido por la película y lo diferenció de cualquier valoración personal vinculada con su participación como actor. “Es la película cordobesa, es el premio más importante que recibió una película cordobesa en toda la historia del cine cordobés”.

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El film tuvo en Venecia su estreno mundial y recibió allí el máximo reconocimiento de las Giornate degli Autori, en una edición que volvió a poner el foco sobre las producciones independientes.

Una historia sobre trabajo, identidad y pertenencia

La película sigue a un historiador interesado en la obra de Bialet Massé, a quien Koza describe como un hombre que en 1904 escribió un informe detallado sobre la situación de la clase obrera argentina desde una perspectiva extranjera. En la historia, el personaje interpretado por Koza se encuentra con una montajista, interpretada por Eva Bianco, durante una estadía en Madrid. El encuentro puede ser leído inicialmente como una situación amorosa, pero la película toma ese vínculo para avanzar hacia otros interrogantes.

Según explicó el actor, los personajes comienzan a repensar su lugar en el mundo y su pertenencia de clase. A través de ellos, la película también propone una mirada sobre la situación del trabajo en la actualidad.

Eva Bianco y el debut protagónico de Koza

La película está protagonizada por Eva Bianco, a quien Koza definió como “una de las grandes actrices latinoamericanas”, y por el propio crítico y programador, que asume por primera vez un papel protagónico.

Koza explicó que no es su primera experiencia como actor: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión es la octava película en la que participa. Sin embargo, destacó que esta es la más importante de sus intervenciones por tratarse de un papel protagónico.

Su experiencia como crítico también aparece en la propia concepción del personaje. Durante la entrevista contó que está pensando en escribir un libro sobre la posibilidad de hacer una crítica cinematográfica desde el interior de una película.

Del cine independiente a los festivales

La película atravesó dificultades para completar su producción. Según explicó Koza, recibió un apoyo del Polo Audiovisual y posteriormente fue presentada en un encuentro organizado por una universidad española, donde las películas en proceso de finalización pueden obtener un premio para completar su realización.

El film obtuvo ese reconocimiento, lo que permitió filmar una escena que faltaba y avanzar en la finalización. Más tarde, cuando se conoció su participación en Venecia, productores argentinos y cordobeses se asociaron al proyecto y colaboraron para completar, entre otras cosas, el sonido.

Para Koza, los festivales tienen un papel central para las películas que se encuentran fuera del circuito de Hollywood. Son espacios que permiten encontrar visibilidad y nuevas posibilidades de circulación para producciones independientes.

Después del reconocimiento obtenido en Venecia, A veces me entra tristeza, otras veces rebelión continúa su recorrido internacional. La película participa ahora en competencia en el Festival de San Sebastián.

Koza relativizó la importancia de ganar o perder en esa instancia, después del recorrido que ya consiguió el largometraje. “Igual ganar o perder tiene una importancia relativa”, señaló.

Entrevista realizada en el programa "Es por Acá" de radio Punto a Punto por Juan Bernaus y Julieta Fantini