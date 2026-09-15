Otro funcionario acusado por abuso e imputado por hurto: "Hubo muchos episodios de violencia psicológica"

El concejal de Alta Gracia, Pablo Marcos Ortiz, fue imputado por la Justicia en el marco de distintas denuncias realizadas por una expareja. Según explicó la abogada querellante Daniela Ferrari, la investigación reúne acusaciones vinculadas con violencia de género, lesiones, coacción, amenazas y abuso sexual, además de otros hechos relacionados con la sustracción de bienes.

Ferrari y el abogado Oscar Zárate, quienes intervienen en representación de las personas denunciantes en distintos tramos de la causa, explicaron el avance de las actuaciones en diálogo con Punto a Punto Radio. Ambos detallaron las distintas denuncias, las imputaciones y las medidas adoptadas durante la investigación.

La abogada explicó que la relación entre Ortiz y la denunciante se extendió durante 16 años. “Estamos hablando de una causa que ha sido en contexto de violencia de género, data de muchos años, ya 5 años, una relación de 16 años de diferencia de edad”, sostuvo. Según la Ferrari, durante la relación se produjeron "muchos episodios de violencia psicológica, económica y ya en el último empezaron a haber abusos y ahorcamientos.”

La denuncia y la contradenuncia

Ferrari señaló que la primera denuncia de su clienta fue presentada el 22 de junio, aunque sostuvo que previamente “Ortiz le realiza la denuncia a ella, la primer denuncia, obviamente para que no denuncie”, afirmó. La abogada explicó que, según su interpretación, esa denuncia habría tenido como consecuencia la exclusión de la mujer del hogar y de una empresa que ambos compartían.

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De acuerdo con su relato, la mujer tampoco pudo volver a ingresar a la empresa y quedó sin acceso a las cuentas bancarias que compartían. “Desde el 22 de junio le bloqueó absolutamente todas las cuentas bancarias que tenían en común de la empresa. Le bloqueó todas las cuentas bancarias, no se está sosteniendo económicamente y está siendo ayudada por sus papás”, afirmó.

Otro de los hechos investigados surgió a partir de la desaparición de un automóvil que, según Ferrari, era propiedad de su clienta. La abogada explicó que esa parte de la causa comenzó a ser llevada por el abogado Oscar Zárate, quien representa a una de las víctimas denunciantes y aportó pruebas a la Fiscalía. “Ahí es cuando entra el doctor Zárate, que es quien termina logrando la imputación”, sostuvo Ferrari.

Zárate explicó durante otra entrevista que su estudio intervino a partir de la denuncia relacionada con el vehículo y que presentó ante la Fiscalía distintos elementos. “Le aportamos todas las pruebas al fiscal, le aportamos testimonio, documental, todo lo que son algunos informes y con esto conseguimos que el fiscal nos diera la razón en ese sentido”, señaló.

Según el abogado, Ortiz fue imputado por tentativa de desbaratamiento de derechos acordados y hurto en relación con el automóvil. También mencionó otro hecho vinculado con "la sustracción de algunas prendas de vestir y accesorios como lentes y algunas alhajas que también imputaron a Ortiz y a la empleada, ella también por hurto”, explicó.

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Zárate sostuvo que existe una causa anterior en la que se investigan hechos contra la integridad sexual, la libertad individual y la integridad física. Según explicó, esa investigación había quedado momentáneamente paralizada mientras se realizaban distintas pericias debido a la existencia de denuncias y contradenuncias.

El abogado indicó que la nueva imputación permitió que esa investigación volviera a avanzar. “En aquella causa que estaban esperando la pericia para ver si se llamaba alguna parte como imputados, le dio elementos al fiscal como para avanzar en la imputación en este caso”, sostuvo. Según Zárate, ahora la causa incluye lesiones leves doblemente calificadas, coacción y abuso sexual.

Ferrari, por su parte, detalló que en la causa que lleva adelante se investigan lesiones y otros hechos vinculados con violencia de género. “Lesiones doblemente calificadas, son dos hechos, y estamos hablando también de coacción y amenazas”, señaló.

Qué delitos se investigan

Zárate explicó que, al tratarse de distintas investigaciones en las que aparece una misma persona imputada, las causas pueden acumularse. “Si se acumulan las causas, teniendo una misma persona imputada en distintos procesos es lo que se llama acumulación subjetiva, tenemos una misma persona imputada, las causas se acumulan y eso es lo que ha pasado ahora”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de una detención, Zárate explicó que, por regla general, la imputación no implica automáticamente una medida restrictiva de la libertad. Sin embargo, aclaró que la situación podría modificarse si durante el proceso aparecen elementos que indiquen un riesgo para la investigación.

“Todo depende de su actuación en el proceso, esto quiere decir que si él de alguna manera entorpece la investigación o hay indicios que se pueda dar a fuego, esto le da alimento al fiscal y eventualmente puede ordenar una detención”, afirmó.

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Ferrari explicó además que Ortiz debe cumplir determinadas restricciones para permanecer en libertad. “La condición del mantenimiento de libertad va a ser siempre y cuando no se acerque a la víctima ni él, ni por terceros, ni se pueda comunicar por ningún medio”, sostuvo. Y agregó: “En el caso que él viole esa orden o medida de protección, queda automáticamente detenido”.

Las pericias

La abogada querellante también se refirió a las pericias psicológicas previstas para la denunciante y explicó que "se van a realizar ahora a fin de mes en septiembre o principios de octubre, obviamente porque en las causas de abuso sexual la palabra de la víctima tiene que estar respaldada por una pericia psicológica”, afirmó Ferrari.

Según explicó, su clienta se someterá a las evaluaciones, mientras que Ortiz decidió no colaborar con la pericia psicológica. Ferrari aclaró que "es un derecho que tiene cualquier imputado, pero él decidió no colaborar”, señaló.

La causa se encuentra en etapa de investigación y, según los abogados entrevistados, todavía resta avanzar con distintas medidas y pericias. “No sabemos si ha tenido dentro del proceso Ortiz, a razón de que todas las causas tratando con esta declaración están bajo secreto en su área”, afirmó. La imputación de Ortiz no implica una condena y será la Justicia la que deberá determinar su eventual responsabilidad penal en cada uno de los hechos investigados.

Entrevistas realizadas en Punto a Punto Radio en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján.