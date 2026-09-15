La Selección Argentina vuelve al Kempes: Cuándo juega, Quién será el rival y crece la ilusión por Messi

La Selección Argentina volverá a jugar en Córdoba. El miércoles 30 de septiembre, el equipo nacional enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la próxima fecha FIFA.

La confirmación fue difundida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien celebró que la provincia haya sido elegida para recibir el primer partido del seleccionado en el país después del Mundial 2026.

“Es una enorme alegría que nuestra provincia haya sido elegida para recibir el primer partido de la Selección Argentina en el país, después del Mundial 2026”, publicó Llaryora en sus redes sociales. El mandatario también destacó la infraestructura y la experiencia de Córdoba para albergar acontecimientos deportivos de relevancia internacional. “Vamos a vivir una verdadera fiesta deportiva. ¡Vamos Argentina!”, expresó.

El Kempes será sede del primer amistoso

El encuentro ante Bolivia será el primero de una serie de tres amistosos que la Selección disputará en el país durante la fecha FIFA.

Luego del partido en Córdoba, el conjunto argentino jugará el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 de octubre ante Benín, ambos compromisos previstos en el estadio de River Plate.

De esta manera, Córdoba tendrá la posibilidad de recibir nuevamente al seleccionado nacional en uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia.

La expectativa por una posible presencia de Messi

La noticia de la vuelta de la Selección al Kempes se conoció en medio de la expectativa por una eventual despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El sitio especializado 433 señaló que el capitán podría ser incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, con la intención de ofrecerle un último homenaje y una despedida ante el público argentino.

Sin embargo, la presencia de Messi en el partido ante Bolivia no está confirmada. Por el momento, se trata de una versión difundida por redes que atribuye la información a ESPN Argentina y al periodista Federico Bueno.

Messi anunció su retiro de la Selección y en Córdoba se largó a llover: no existen las casualidades

La posibilidad aparece luego de las versiones sobre el retiro del astro rosarino de la Selección, tras más de dos décadas de una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos históricos con la camiseta celeste y blanca.

Una despedida que todavía es una ilusión

La eventual presencia de Messi en Córdoba despierta una enorme expectativa entre los hinchas argentinos. La posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta nacional, la número 10 y la cinta de capitán alimenta la ilusión de una despedida en el país, junto a sus seguidores.

No obstante, hasta que la Asociación del Fútbol Argentino o el propio cuerpo técnico oficialicen la convocatoria, cualquier versión sobre su participación debe tomarse con cautela.

Por ahora, lo confirmado es que Argentina jugará ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. La presencia de Messi, en cambio, sigue siendo una posibilidad que genera ilusión, pero no una certeza.