Con la presencia de Horacio Rosatti asumieron los nuevos camaristas federales de Córdoba

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba completó este martes, 15 de septiembre, su integración con la incorporación de dos nuevos magistrados. María Soledad Mancini y Facundo Carlos Cortés Olmedo prestaron juramento durante una ceremonia que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Consultado por Perfil CÓRDOBA, Rosatti se limitó a destacar la importancia de los juramentos de ambos jueces que completarán la Cámara Federal de Córdoba. “Por eso estamos”, señaló y se excusó de realizar una entrevista.

El acto se realizó en la sala Agustín Díaz Bialet de los tribunales situados en el Parque Sarmiento. Estuvo encabezado por la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi, quien tomó el juramento de ley a los dos magistrados recientemente designados.

Montesi estuvo acompañada por el vicepresidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres, y los vocales Eduardo Ávalos y Liliana Navarro.

La incorporación de Mancini y Cortés Olmedo permite -después de cinco años- cubrir las vacantes existentes y completar la conformación de las dos salas que integran el tribunal.

Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos, Liliana Navarro, Soledad Mancini y Facundo Cortés completan la Cámara Federal de Córdoba.

María Soledad Mancini se incorpora a la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; mientras que Cortés Olmedo pasa a integrar la Sala B del tribunal.

Ambos fueron designados mediante los decretos de Presidencia de la Nación N° 916/2026 y 927/2026, respectivamente.

Del acto también participaron el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López; los vocales del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña, Luis Rubio y Marta Cáceres de Bolatti; el fiscal General, Carlos Lezcano, fiscales adjuntos y el exministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. También asistieron magistrados federales, miembros de tribunales de primera instancia y tribunales orales; fiscales federales y defensores públicos.

Fue notoria la presencia del senador Luis Juez y el diputado libertario Gonzalo Roca, ambos miembros del Consejo de la Magistratura; como también del diputado Gabriel Bornoroni.

Horacio Rosatti fue acompañado al acto por los camaristas Sánchez Torres y Ávalos.

La presencia de Horacio Rosatti

Viajó a Córdoba especialmente para participar de la ceremonia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien además encabeza el Consejo de la Magistratura.

En ese organismo hay cinco expedientes con denuncias e imputaciones judiciales contra Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Ambos fueron notificados sobre las causas en trámite administrativo en el Consejo y están en plazo para realizar sus respectivos descargos.

Después de recibidas sus respuestas, el Consejo podrá decidir si remitir todos los expedientes a la Comisión de Acusación. Actualmente están en Disciplina.

Las denuncias refieren a presuntos hechos de maltrato laboral por parte de Sánchez Torres, se investiga su patrimonio, y un accidente automovilístico. Las que abarcan también a Montesi se basan en posibles manipulaciones de la integración de las Salas para beneficiar a la cerealera Bunge y un viaje en un avión privado que estaría vinculado a dos empresas con causas federales en las que ambos intervinieron.

En la faz penal, los dos camaristas están imputados. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes debe resolver aún su situación procesal.

Previo a la ceremonia se realizó un ágape para dar la bienvenida a los nuevos vocales. La tirantez en la interna de la Cámara se hizo notar. Trascendió que hubo una ausencia. No asistió la jueza Liliana Navarro al brindis.