Caso Ludueña: Facundo Torres apuntó contra la UCR y habló de "una doble moral, una hipocresía, una caradurez"

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres Lima, cuestionó a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) por el tratamiento de la denuncia que involucra al asesor legislativo Manotas Ludueña. El legislador sostuvo que hubo una “doble moral” en el accionar del radicalismo y comparó el caso con las críticas realizadas al oficialismo por la situación de Omar Villarreal.

Torres Lima se refirió al tema durante una entrevista con Punto a Punto Radio, donde también rechazó que su bloque vaya a pedir el apartamiento de la legisladora Alejandra Ferrero. Sin embargo, consideró que debería renunciar si fuera coherente con los cuestionamientos que realizó en los últimos días.

Torres Lima cuestionó el tratamiento que, según su mirada, tuvieron los dirigentes radicales frente a la denuncia contra Ludueña y lo comparó con la reacción que tuvieron frente al caso Villarreal. “Más allá de que sea en el bloque o de donde sea, nos entristece saber que pasan y suceden estas cosas en nuestra sociedad. Yo creo que excede en el ámbito político”, sostuvo.

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Sin embargo, el legislador aseguró que el caso generó una fuerte indignación dentro del bloque Hacemos Unidos por Córdoba por lo que considera una diferencia de criterios entre ambas situaciones. “Todos indignados por el mal manejo y el poco sentido de defensa de la institucionalidad que tuvieron con respecto al caso Villarreal”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las críticas que, según relató, habían realizado dirigentes de la oposición contra el oficialismo durante las últimas semanas. “Con una actitud de paladines de la justicia moral, con una actitud de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, señaló Torres.

Y agregó: “De alguna manera fueron muy a fondo pidiendo, lógicamente, la destitución del propio Villarreal, pero después extralimitándose, diciendo que éramos todos unos delincuentes, que el peronismo no tenía moral, presentando un pedido de juicio político contra la vicegobernadora por indignidad”.

El caso Ludueña

El presidente del bloque oficialista sostuvo que, mientras el radicalismo realizaba esos cuestionamientos, la denuncia contra Ludueña ya se encontraba en la Justicia.“Ellos tenían un asesor imputado, hoy preso, por un delito contra la integridad sexual de menores, con una denuncia que data desde el 17 de agosto”, afirmó.

“Los días que estaban hablando de todo lo que recién mencioné, y pegándose en el pecho, y tildándonos a nosotros de malvivientes, y que teníamos asesores violadores, ellos encubriendo esta denuncia sin decir absolutamente nada”, sostuvo. Para el legislador, esa situación generó “una indignación muy fuerte dentro de las filas de nuestro bloque”.

Consultado sobre si Alejandra Ferrero debería renunciar, Torres Lima diferenció la responsabilidad política de la responsabilidad penal y aseguró que su bloque no pedirá formalmente el apartamiento de la legisladora. “Nosotros no vamos a pedir el apartamiento porque somos coherentes, porque creemos firmemente en que la justicia es la que debe de limitar responsabilidades, cuando la justicia habla, la política se calla”, sostuvo.

“Ahora, si Ferrero fuese coherente, después de haber dicho lo que dijo hace cinco, seis, siete días, claramente debería estar presentando una renuncia, dando un paso al costado y dejando que la justicia actúe libremente. Es un asesor de ella, que ella tenía bajo su mando, un militante de ella”, señaló.

Las fechas en discusión

Uno de los principales cuestionamientos de Torres estuvo relacionado con el período transcurrido entre la denuncia y la decisión de apartar al asesor. “Ellos dicen que no sabían nada, que actuaron distinto, lo dijo De Loredo, lo dijo la propia Ferrero, que el día que se enteraron pidieron el apartamiento. Ellos piden el apartamiento el 8 de septiembre. La denuncia data del 17 de agosto”, sostuvo.

A partir de esa diferencia, puso en duda que nadie dentro del espacio político hubiera sido informado durante ese período. “Nos quieren hacer creer que desde el 17 de agosto al 8 de septiembre ni Ludueña, que trabajaba todos los días con Ferrero, ni el abogado que lo representa en la causa, le dijeron a sus jefes políticos”, afirmó.

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El legislador también se refirió a los contactos que, según su relato, habría realizado la víctima con dirigentes radicales a través de redes sociales. “Todos tenemos redes sociales, te mandan un mensaje, lo lees, pero sólo le contestaron cuando vieron que el tema había tomado un estrépito social y que no lo podían frenar”, sostuvo.

Torres calificó esa situación como una muestra de la diferencia de criterios que, a su entender, existió dentro del radicalismo. “No tuvieron la hombría de bien para hacerse cargo de lo que pasaba dentro de sus filas. Esa es la hipocresía que a nosotros nos duele”, afirmó.

“La legisladora Ferrero, en las dos sesiones, en las dos últimas sesiones, presentó licencia y no estuvo presente”, sostuvo. Y agregó: “Ausentándose justo en esta época donde, milagrosamente, ella no conocía de una denuncia que estuvo 25 días en la órbita de la justicia”.

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Torres Lima insistió en que sus críticas políticas no implican una condena penal contra Ludueña y remarcó que esa definición corresponde exclusivamente a la Justicia. En ese sentido, sostuvo que existe una diferencia entre la "responsabilidad penal y la discusión política" que generó el caso.

“La tiene que limitar la propia justicia”, señaló. Sin embargo, remarcó su malestar por las críticas que recibió anteriormente como presidente del bloque. “Me molesta muchísimo haber sido tildado de legislador que apaña a delincuentes, de haber sido tildado como responsable por ser presidente del bloque, de tener asesores imputados en hechos aberrantes como la integridad sexual de menores, y de haber sufrido esa doble vara”, sostuvo.

Finalmente, Torres reclamó mayor responsabilidad tanto de dirigentes como de periodistas frente a causas que todavía se encuentran bajo investigación. “Tenemos que ser mucho más responsables en esta época que quizás en otras con respecto a las apreciaciones que llevamos adelante”, afirmó.

Y concluyó: “La gente que está abrumada pasándola mal con el bolsillo apretado, lógicamente, se genera una condena social previa a la actuación de la justicia que determina responsabilidades”.

Entrevista realizada en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján.