Presti pasó por FAdeA y dejó una promesa: “Vengo a sacar la empresa adelante”

El ministro de Defensa de la Nación, teniente general Carlos Presti, llegó a FAdeA con un mensaje que buscó llevar tranquilidad tanto a las autoridades como al personal de la empresa: “Vengo a sacar la empresa adelante”. La frase fue pronunciada durante el encuentro que mantuvo con trabajadores de distintas áreas y niveles de conducción de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”.

Allí, el funcionario aseguró que su objetivo es “dar vuelta” la realidad de la compañía y sostuvo que para conseguirlo será necesario trabajar junto con los equipos que forman parte de la fábrica. La visita tuvo como anfitriones al presidente de FAdeA, Oscar López, y al vicepresidente, Guillermo Ballesteros. Pero el dato político estuvo en el orden elegido por Presti: antes de recorrer las instalaciones y reunirse con las autoridades, el ministro se sentó con los trabajadores.

Según el comunicado difundido por la empresa, Presti saludó personalmente a los trabajadores, escuchó sus nombres y funciones y les transmitió su decisión de trabajar junto con los equipos de FAdeA para cambiar la situación de la compañía. “Mi compromiso es con el capital humano de la fábrica”, expresó el ministro. Y agregó: “Los que le dan vida a FAdeA son ustedes, los trabajadores. Por lo tanto, mi compromiso es para con ustedes”.

“Hacer las cosas de manera diferente”

La frase que funcionó como eje de la visita fue la que el propio Presti utilizó para definir su objetivo: “dar vuelta” la realidad de FAdeA. El ministro también habló de la necesidad de modificar la manera en que se vienen haciendo las cosas. “Vamos a redoblar los esfuerzos para hacer las cosas de manera diferente”, afirmó durante el encuentro. Y añadió: “Vengo a sacar la empresa adelante”.

El planteo tiene como telón de fondo una empresa estratégica para la industria aeronáutica argentina y regional, con una historia que se remonta a 1927 y que tiene en Córdoba su principal base industrial, pero que en los últimos meses ha sufrido un parate importante debido a la falta de contratos y también al atraso en el pago de los sueldos, que derivó en protestas de los empleados.

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FAdeA desarrolla actividades vinculadas con el diseño, fabricación, mantenimiento y modernización de aeronaves y aeropartes, además de distintos proyectos industriales y tecnológicos. En ese sentido, el mensaje de Presti buscó poner en primer plano las capacidades existentes dentro de la fábrica y, especialmente, el conocimiento acumulado por sus trabajadores.

El ministro también reivindicó el reconocimiento que FAdeA conserva fuera del país. “En el exterior todos hablan de FAdeA y me preguntan qué está haciendo esta empresa”, aseguró. Presti buscó reivindicar potencial de la compañía, pero también como una señal sobre el desafío que el funcionario pretende asumir: transformar ese reconocimiento en proyectos concretos y actividad industrial.

Una empresa en conflicto

En los últimos días se conoció un nuevo episodio de tensión en FAdeA, luego de que representantes sindicales ingresaran al edificio central de la empresa para reclamar la salida de las actuales autoridades. La protesta se produjo en el marco de un conflicto que se profundiza desde hace semanas y que mantiene en alerta a los más de 650 trabajadores de la planta.

Las medidas de fuerza se sintieron este lunes, donde trabajadores nucleados en distintos gremios realizaron concentraciones y manifestaciones para exigir respuestas sobre el futuro de la compañía. Entre los reclamos centrales figuran la continuidad de la actividad productiva, la concreción de contratos que permitan sostener la carga laboral y cambios en la conducción de la empresa.