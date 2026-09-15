Camarco prepara su 13 Jornada de Infraestructura: "Nuestro sector es más castigado por lejos"

La construcción, la inversión y el desarrollo de Córdoba volverán a encontrarse el próximo 17 de septiembre, cuando se realice la 13.ª Jornada de Infraestructura de Camarco Delegación Córdoba. La propuesta reunirá a representantes del sector público, empresarios, referentes de la producción y especialistas para analizar los desafíos actuales y las oportunidades que pueden marcar el futuro de la provincia.

Con una puesta en escena diferente, el evento tendrá lugar en la planta baja de un edificio en construcción de Capitalinas, que será acondicionado como auditorio. La elección del espacio busca reforzar el concepto central de la jornada: pensar la infraestructura desde el lugar donde se producen los hechos.

“Estamos armando ese edificio en construcción, transformándolo en un auditorio para la gente que nos va a visitar”, explicó Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba.

Una jornada para ampliar la conversación sobre infraestructura

Desde Camarco Delegación Córdoba explicaron que la jornada no se limita a debatir sobre obra pública. El objetivo es abordar la infraestructura como una herramienta transversal para el desarrollo, con participación tanto del Estado como del sector privado.

“Nosotros hablamos de inversión pública e inversión privada. Las dos cosas necesitan un buen management”, sostuvo Berra durante la entrevista en Punto a Punto radio.

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La agenda incluirá la participación de funcionarios vinculados con la infraestructura y la producción, además de referentes de distintas áreas de la economía y la gestión empresarial. La intención es sumar miradas diversas para comprender cómo impactan las decisiones públicas, la inversión privada, la industria y el contexto económico en la actividad de la construcción.

Entre los nombres mencionados para participar se encuentran Isela Costantini, Nicolás Pino, Laura Passerini y Alejandro Borenstein, quienes aportarán perspectivas vinculadas con la conducción de empresas, el sector agropecuario, la economía regional, la arquitectura y el análisis de la realidad.

Un escenario inédito en Capitalinas

Uno de los principales atractivos de esta edición será el lugar elegido para desarrollar el encuentro. La organización decidió trasladar la jornada a un edificio en construcción, con el objetivo de que los asistentes puedan experimentar de manera concreta el concepto de infraestructura.

La planta baja será adaptada para recibir al público, con elementos propios de una obra y una ambientación que incluirá andamios, carretillas y otros recursos visuales. “Estamos exagerando la obra en construcción porque está demasiado prolija”, explicó Berra al describir parte de la preparación del espacio.

La propuesta busca convertir al escenario en parte del mensaje de la jornada: la infraestructura no como una idea abstracta, sino como una actividad que se planifica, se construye y transforma los espacios y la vida cotidiana.

La construcción atraviesa un momento complejo

La jornada también se desarrollará en un contexto desafiante para la industria de la construcción. Berra describió la situación como “extremadamente complicada” y señaló que el sector enfrenta dificultades vinculadas con la caída de la obra pública, el aumento de los costos de construcción y la menor actividad de distintos segmentos de la economía.

Según explicó, la industria de la construcción se apoya en tres grandes áreas: la actividad industrial, los emprendimientos inmobiliarios y la inversión pública. En los tres frentes, el escenario presenta obstáculos.

Sobre la actividad industrial, señaló que muchas fábricas cuentan actualmente con capacidad instalada ociosa, lo que reduce la demanda de nuevas obras, ampliaciones y naves industriales: "Nuestro sector, en términos de empleo y en términos de negocio, es el más castigado por lejos", remarcó.

En relación con los emprendimientos inmobiliarios, advirtió que el fuerte incremento del costo de construcción en dólares dificulta el desarrollo de nuevos proyectos. “Hoy ese número se ha más que duplicado como costo, con lo cual es prácticamente imposible pensar en desarrollar un negocio hasta que esto no se libere”, afirmó.

Córdoba y el desafío de generar nuevas oportunidades

Berra consideró que Córdoba presenta una dinámica particular frente a otras provincias que cuentan con sectores como la minería, el petróleo y el gas, actividades que actualmente generan expectativas de inversión. También planteó que una mayor inversión pública en infraestructura podría contribuir a modificar el escenario del sector y generar mejores condiciones para la industria y los desarrollos inmobiliarios.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo de nuevas inversiones privadas, junto con una mayor previsibilidad económica y jurídica, será clave para que la Argentina pueda recuperar atractivo como destino de negocios.

Cómo participar de la 13.ª Jornada de Infraestructura

La 13.ª Jornada de Infraestructura de Camarco Delegación Córdoba se realizará el 17 de septiembre en Capitalinas y estará orientada a empresarios, profesionales, funcionarios, referentes de la producción y todos aquellos interesados en el presente y el futuro de la infraestructura.

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones de participación e inscribirse a través del sitio:

13jornada.camarcocba.com.ar

Con una agenda que combina infraestructura, inversión, producción, gestión y nuevas miradas, Camarco busca que esta edición sea un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos que enfrenta Córdoba y las oportunidades que pueden abrirse para su desarrollo.