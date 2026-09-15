Encuesta: Milei llega a los 1.000 días con desgaste, pero Córdoba sostiene el mayor respaldo al Gobierno

La encuesta nacional de Explanans, realizada sobre 7.015 casos en septiembre, muestra un deterioro en la evaluación de la gestión de Javier Milei en el marco de los 1.000 días de su gobierno: la valoración negativa llegó al 58,2%, el registro más alto de la serie, mientras que la positiva cayó al 41,8%. Sin embargo, el escenario presenta fuertes diferencias territoriales: Córdoba aparece con una valoración positiva del presidente del 54,2% y una intención de voto del 51,7% en el escenario consultado.

El relevamiento también muestra que el principal problema dejó de estar asociado exclusivamente a los precios y se trasladó hacia los ingresos y el empleo. El 57,4% de los consultados afirma estar peor que antes, mientras que los bajos salarios y la falta de trabajo concentran las principales preocupaciones. En paralelo, Milei conserva un núcleo electoral significativo: registra un 38,5% de intención de voto a nivel nacional y retiene al 71% de quienes lo eligieron en el balotaje de 2023.

Un desgaste que llega al punto más alto de la serie

A 1.000 días del inicio de su gobierno, la imagen de la gestión de Milei atraviesa uno de sus momentos de mayor deterioro desde diciembre de 2023. La valoración negativa alcanzó el 58,2%, mientras que la positiva quedó en 41,8%. La medición anterior, correspondiente a mayo de 2026, había registrado 57,2% de valoración negativa y 42,8% positiva. El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa la evolución de toda la serie. En marzo de 2024, cuando el Gobierno llevaba 100 días, la valoración positiva era del 51,5% y la negativa del 48,5%. En septiembre de 2026, después de 1.000 días, la relación se invirtió hasta alcanzar una diferencia de 16,4 puntos porcentuales.

58,2% es la valoración negativa de la gestión de Milei, el registro más alto de la serie.

La nota promedio que los encuestados le asignan al Gobierno también descendió. En junio había sido de 4,6 puntos y ahora quedó en 4,4. El 47,5% directamente le puso un 1, mientras que el 17,7% le otorgó un 10. El resultado muestra una sociedad con posiciones muy marcadas frente a la gestión presidencial.

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Pero el desgaste no se distribuye de manera uniforme. La edad y el género introducen diferencias importantes. Entre los menores de 30 años, la nota promedio llega a 5,1, mientras que baja a 4,3 entre quienes tienen entre 31 y 50 años y a 4,2 entre los mayores de 50. Por género, los varones le asignan un promedio de 5,1 y las mujeres de 4,0. La encuesta también muestra una diferencia territorial especialmente marcada. La nota promedio de Milei llega a 5,6 en Córdoba, frente a 5,5 en Mendoza, 5,0 en Santa Fe, 4,4 en CABA y 4,1 en la provincia de Buenos Aires.

Córdoba, una foto diferente al promedio nacional

El dato cordobés aparece como uno de los principales contrastes del estudio. Mientras la valoración positiva del Gobierno se ubica en 41,8% en el total nacional, en Córdoba alcanza el 54,2%. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, queda en 37,3%. La diferencia también aparece cuando se pregunta por la situación económica personal. A nivel nacional, el 57,4% asegura estar peor que antes, el 20,7% considera que su situación no cambió y el 21,9% afirma estar mejor.

En Córdoba, la proporción de personas que dice estar peor se ubica en 43,4%, casi 14 puntos por debajo del promedio nacional. El contraste con Buenos Aires es todavía mayor: allí el 62% afirma que su situación empeoró. También hay una diferencia en el estado de ánimo de quienes votaron a Milei. En Córdoba, el 38,9% aparece como “esperanzado”, mientras que el 30,3% se declara “defraudado”, el 12,9% “preocupado”, el 14,7% “excelente” y el 3,2% no sabe o no responde.

La comparación con la provincia de Buenos Aires vuelve a mostrar dos fotografías diferentes: allí el 37,9% de los votantes de Milei se declara defraudado y el 29,2% esperanzado. En CABA, los defraudados alcanzan el 35,8% y los esperanzados el 32,6%. Esos números ayudan a explicar por qué Córdoba mantiene una relación particular con el Gobierno nacional, incluso en un escenario general de desgaste. La encuesta no muestra una desaparición de las críticas, pero sí una percepción más favorable que la registrada en otras jurisdicciones.

El bolsillo desplaza a la inflación

El otro gran dato del estudio aparece en la economía cotidiana. El 57,4% de los argentinos afirma que está peor que antes, mientras que sólo 21,9% dice estar mejor. El registro actual mantiene una tendencia que comenzó a consolidarse durante 2025 y volvió a profundizarse en 2026. La explicación aparece cuando se consulta cuál es el principal problema de la Argentina. Los bajos salarios ocupan el primer lugar, con 22,1%, seguidos por la falta de trabajo, con 20,8%. Recién en tercer lugar aparece la corrupción, con 11,5%, mientras que la inflación queda en 7,5%.

El cambio de prioridades resulta significativo. El problema que durante buena parte de los primeros meses de la administración Milei dominó las preocupaciones sociales —la inflación— queda ahora por detrás de cuestiones vinculadas directamente con el nivel de ingresos y las posibilidades laborales.

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También aparecen el endeudamiento personal, con 7,6%; la inseguridad, con 7,4%; la pobreza, con 5,6%; los altos impuestos, con 5%; y la situación de los jubilados, con 3%. Educación concentra 2,2%, narcotráfico 1,9% y salud 0,4%. El estado de ánimo general acompaña esa percepción económica. El 65,7% de los consultados identifica una emoción negativa —preocupación, angustia o enojo—, frente al 34,3% que menciona emociones positivas como tranquilidad, satisfacción o alegría. La preocupación, con 27,1%, es la principal respuesta; la angustia llega al 23,3% y la tranquilidad al 21,2%.

54,2% es la valoración positiva del Presidente en Córdoba, frente al 41,8% del promedio nacional.

Un núcleo electoral que todavía permanece

La paradoja que plantea el informe aparece en la distancia entre la evaluación de gestión y la intención de voto. Aunque la valoración negativa alcanza el 58,2%, Milei conserva un 38,5% cuando se pregunta qué candidato elegirían los encuestados si las elecciones presidenciales fueran hoy. Axel Kicillof aparece con 24%, Myriam Bregman con 10,4%, Sergio Massa con 6,1% y Mauricio Macri con 3,7%. Otro candidato reúne 8,3%, mientras que el 3% optaría por votar en blanco y el 6% todavía no sabe. La encuesta señala además que Milei retiene al 71% de quienes lo votaron en el balotaje de 2023. Al mismo tiempo, existe un segmento de antiguos votantes que expresa desencanto: el 12,3% de quienes lo eligieron en aquella segunda vuelta hoy califica al Gobierno con un 1, mientras que otro 11,2% le asigna una nota de entre 2 y 5.

La situación emocional de sus propios votantes muestra esa misma tensión. El 37,4% se declara defraudado, el 14,2% preocupado y el 6,2% no sabe. En el otro extremo, el 31,2% está esperanzado y el 11% dice estar excelente y satisfecho con su elección. La suma arroja 51,6% de respuestas negativas frente a 42,2% positivas.

En Córdoba, sin embargo, el escenario electoral medido por Explanans vuelve a mostrar una diferencia contundente. Ante la pregunta sobre qué ocurriría si las elecciones fueran hoy, Milei alcanza el 51,7%, mientras que Kicillof aparece con 15,5%, Bregman con 8,4%, Massa con 3,4% y Macri con 4,4%. En un eventual escenario de segunda vuelta entre Milei y Kicillof, la medición registra en Córdoba 55,7% para Milei y 29,1% para Kicillof, con 10,5% en blanco y 4,7% que no sabe. A nivel nacional, el mismo escenario arroja 41,9% para Milei y 43,1% para Kicillof, con 8,8% en blanco y 6,2% de indecisos.