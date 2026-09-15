Passerini junto a Kicillof en La Plata: “El Gobierno Nacional nos está maltratando a todos por igual”

No se cruzaron en por el aniversario del fallecimiento de José Manuel De La Sota, pero la foto se iba a concretar. Ambos son peronistas pero se identifican en diferentes corrientes: uno es "cordobesista" desde la cuna, y otro se quiere independizar del "kirchnerismo". La Plata los reunió ante unos 500 jóvenes de distintos puntos del país para ¿cantar una nueva canción?. Axel Kicillof y Daniel Passerini, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, se pusieron la camiseta del municipalismo y advirtieron por el mal momento que atraviesan las localidades del interior reflejada en una creciente presión financiera por la combinación de menores recursos y mayores obligaciones.

El cordobés llegó a la capital de Buenos Aires masticando bronca. La Corte falló en contra en su disputa por con los bancos por el cobro de las tasas municipales. Axel, el bonaerense, buscó consolarlo y disparó contra Javier Milei, su rival más deseado: "El presidente busca destruir al Estado y las consecuencias están a la vista: crece el desempleo, aumenta la precarización laboral, se deteriora el acceso a la salud y la educación”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Las políticas de Javier Milei están al servicio de intereses extranjeros y apuntan con especial énfasis contra los jóvenes, los estudiantes y los y las trabajadoras”. Había tribuna que celebró esas palabras.

El jefe comunal cordobés señaló que, junto a otros intendentes de distintos espacios políticos, integra un Consejo Federal desde el cual buscan plantear sus reclamos ante Nación. En ese marco, cuestionó las políticas de distribución de recursos y reclamó una discusión sobre el federalismo. “Los municipios están acuciados porque les quitan los recursos, al mismo tiempo que incrementan sus obligaciones. Y los intendentes no vamos a dejar de lado a la gente”, afirmó.

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“La Nación está recurriendo a las malas prácticas de gobiernos anteriores: reparto discrecional de los ATP y distribución electoral de fondos públicos. El Gobierno Nacional nos está maltratando a todos por igual”, expresó.

Passerini también puso el foco en el impacto de los impuestos sobre los combustibles y su relación con el costo del transporte. Según planteó, “la incidencia del valor de una tasa municipal en el litro de nafta es del 1,5% y los impuestos nacionales del 35%”.

“Si este gobierno, que dice que quiere eliminar impuestos, erradica el de los combustibles, los municipios podríamos bajar el valor del boleto de transporte, bajaría el valor del flete y de los alimentos y tendríamos una economía mucho más proactiva”, sostuvo. El intendente insistió en que los municipios no reclaman subsidios, sino una modificación en el esquema de distribución de recursos. “Los intendentes solo pedimos eso, no queremos subsidios, buscamos de una vez por todas una política verdaderamente federal”, remarcó.

Educación pública, juventud y derechos

El Congreso reunió durante dos jornadas a más de 500 jóvenes de 20 provincias, que participaron de paneles y espacios de intercambio sobre igualdad, derechos, diversidad, memoria, ambiente, trabajo, futuro laboral, innovación y nuevas tecnologías. Durante el cierre, Passerini vinculó la actividad con el aniversario de La Noche de los Lápices y con la figura del exgobernador José Manuel de la Sota, de cuyo fallecimiento se cumplen ocho años.

“Mañana se van a cumplir 50 años de una tragedia que no debemos olvidar y tenemos que materializar ese dolor en acciones. Hoy, además, hace 8 años falleció nuestro querido José Manuel de la Sota, que fue el primer gobernador que tomó el martirio de La Noche de los Lápices y lo transformó en una política pública: el Boleto Educativo Gratuito”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el debate sobre la educación pública volvió a ocupar un lugar central. “Más que nunca, por el valor de la memoria de esos jóvenes, tenemos que volver a discutir lo obvio: defender la educación pública y los derechos”, agregó.

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Passerini consideró que las preocupaciones planteadas por los jóvenes deben formar parte de la agenda de los gobiernos. Mencionó entre ellas la falta de certezas sobre el futuro, el consumo problemático, la salud mental, el empleo y el futuro de la educación pública. “Lo que plantean los jóvenes tiene que ser la agenda de los que tenemos responsabilidad de gobierno”, señaló.

Y trazó un paralelo entre Córdoba y La Plata por su condición de ciudades universitarias: “Estamos padeciendo las consecuencias de las decisiones del Gobierno nacional”.

Un acuerdo entre Córdoba y La Plata

Antes del cierre del III Congreso Federal e Internacional de Juventudes 2026, Passerini y Alak firmaron un acuerdo de cooperación intermunicipal destinado a compartir políticas públicas y experiencias vinculadas con la promoción y protección de los derechos humanos y las juventudes.

“Después de la pandemia del covid, hoy estamos atravesando una pandemia de salud mental donde el consumo problemático va en incremento”, sostuvo Passerini al referirse a uno de los ejes del convenio.

A partir del acuerdo, ambas ciudades buscarán intercambiar programas y buenas prácticas y profundizar acciones vinculadas con salud pública y juventudes. “Queremos garantizarle a las personas que están sufriendo que no los vamos a dejar solos. Creemos en un Estado presente y una comunidad organizada, ese es el camino”, expresó.

Alak, por su parte, declaró a Passerini “Huésped de Honor” de La Plata y destacó que Córdoba había sido sede de las dos primeras ediciones del Congreso, en 2024 y 2025.

El encuentro de este año fue organizado por la Municipalidad de La Plata, en articulación con el Gobierno de Córdoba, la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.

En el cierre, Passerini volvió a reivindicar la construcción de consensos entre los gobiernos locales frente al escenario nacional. “Junto a Julio integramos un Consejo Federal de intendentes, y acompañados por los gobiernos provinciales somos garantes de que los muchos derechos que se están perdiendo a nivel nacional no impacten de lleno en la gente que vive de a pie y está cerca nuestro”, afirmó.

“En tiempos difíciles tenemos que juntarnos, escucharnos y hablar de frente de los problemas que tenemos. Argentina necesita más que nunca los valores que nos hicieron grandes”, concluyó.