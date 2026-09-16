Encuesta: qué debería cambiar el peronismo para construir una candidatura competitiva

El peronismo llega a la discusión electoral de 2027 con un escenario todavía abierto y con una demanda de renovación. Según una encuesta nacional de DC Consultores, el 35,4% de los consultados considera que al espacio le falta “otra” cosa para tener un candidato competitivo, mientras que el 34,5% señala la necesidad de una cara nueva sin pasado de gestión.

En tanto, el 19,2% cree que el peronismo debe resolver su interna y el 10,9% plantea que debería definir una PASO. Dentro de las respuestas abiertas incluidas en la categoría “Otro”, el 46,7% reclama integridad y ética, asociadas a honestidad y transparencia; el 31,1% expresa rechazo y plantea un fin de ciclo, mientras que el 22,2% apunta a una renovación de doctrina, ideas y liderazgos.

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Kicillof aparece al frente

Ante la pregunta sobre quién creen que terminará siendo candidato del peronismo en 2027, Axel Kicillof reúne el 40,8%, mientras que Sergio Massa alcanza el 9,4% y Juan Schiaretti, el 3,6%.

Pero la respuesta más elegida es “Todavía lo están buscando”, con 46,2%, por encima incluso de Kicillof. El dato muestra que, para los encuestados, la definición de la candidatura peronista todavía está abierta.



Una encuesta muestra un cambio en la intención de voto para las elecciones 2027

Las sensaciones que generan los principales dirigentes peronistas

La medición también consultó qué sensación despiertan distintos dirigentes. Entre las figuras peronistas incluidas, Cristina Kirchner concentra los niveles más altos de odio/rechazo (37,8%) y también de decepción/hartazgo (26,8%). A la vez, obtiene 21,4% de confianza/admira­ción.

En el caso de Axel Kicillof, las principales respuestas son vergüenza ajena (29,1%), perder lo que tengo (23,6%), desconfianza/temor (15,4%) e indiferencia (17,9%). Su nivel de confianza/admira­ción llega al 2,6%.

Sergio Massa, por su parte, registra 25,8% de desconfianza/temor, 20,3% de vergüenza ajena, 18,5% de indiferencia y 14,5% de “perder lo que tengo”. La confianza/admira­ción hacia el exministro alcanza el 2,6%.

Cristina Kirchner, al frente entre quienes representan el pasado que no quieren que vuelva

En otra de las preguntas, Cristina Kirchner aparece claramente como la dirigente que más representa el pasado que los encuestados no quieren que vuelva, con el 47,1%.

La siguen Mauricio Macri, con 23,6%, y Sergio Massa, con 18,1%. Axel Kicillof obtiene 9,3%, mientras que Elisa Carrió suma 1,8% y Miriam Bregman, 0,1%.

Ficha técnica: Fecha de relevamiento: del 28 al 31 de agosto de 2026. Muestra: 2.345 casos efectivos. Diseño muestral: muestreo no probabilístico con distribución aleatoria. Instrumento: cuestionario semiestructurado administrado a través de dispositivos móviles.

Margen de error: +/- 2,5%