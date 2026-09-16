A menos de dos meses, el Gobierno intensifica la coordinación por la llegada del Papa León XIV

Cuando quedan menos de dos meses, el Gobierno prepara una serie de reuniones de carácter periódico con autoridades nacionales y provinciales para definir los operativos de seguridad ante el arribo del Papa León XIV. Se trata de encuentros de mayor periodicidad e intensidad de la mesa interjurisdiccional que diagramó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La mesa está conformada por representantes de la Iglesia Católica, del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires. Ante PERFIL, diversas autoridades confirmaron que el Poder Ejecutivo ya expresó la necesidad de incrementar los encuentros para definir básicamente dos puntos. Aunque en PBA todavía no recibieron la invitación formal y esperan la fecha de los encuentros.

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Primero, tal como dejaron trascender desde la Casa Rosada, la prioridad pasa por articular las medidas de seguridad. Después, el objetivo pasa por pulir la organización del transporte en torno a los eventos masivos encabezados por el Santo Padre. Como supo este medio, detrás de las jornadas que se proyectan como multitudinarias están los gremios y los movimientos sociales.

El pasado sábado, el secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, estuvo con el máximo representante de la Iglesia Católica. Fue en una audiencia privada en la que el líder gremial le anticipó que impulsarán las mencionadas movilizaciones junto con la CGT.

Si bien trascendió un borrador de los pasos de León en la Argentina, las organizaciones sociales como el principal colectivo sindical apuestan a tener un encuentro a solas con el representante eclesiástico en alguno de sus tres días en el país para relatarle de primera mano el estado de la situación social. “Hay confianza de que eso pase”, dicen aquellos cuadros de la calle Azopardo con conexiones con la Iglesia por estos días.

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Esta información sobre las convocatorias, que sin dudas alterará el orden público, ya está en manos del Ministerio de Seguridad, que constituirá tres Comandos Unificados Federales que operarán en CABA, en los partidos bonaerenses de Luján y Almirante Brown (Claypole) y en la provincia de Córdoba.

Por otro lado, la Iglesia este miércoles oficializó la preinscripción para los voluntarios que deseen sumarse a los acontecimientos eclesiales. La convocatoria, que ya fue distribuida a las diócesis de todo el país, está orientada a personas de entre 18 y 65 años. ¿Las tareas? Pasan por colaborar en la atención de los peregrinos, la logística y las distintas tareas previstas durante la visita del Pontífice. Será una manera de colaborar con el evento y ayudar a las gestiones.

La Conferencia Episcopal Argentina expresó sobre el tema: “Será una oportunidad única para ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de enorme relevancia para nuestro país”, se lee en el comunicado, que subraya que ser voluntario significa, “ante todo, asumir una misión de servicio con responsabilidad, humildad y disponibilidad”.

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