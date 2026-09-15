Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos en la causa donde eran investigados y afirmó que fueron víctimas de una persecución

Luis Caputo celebró este martes 15 de septiembre, a través de su cuenta oficial de X, el sobreseimiento de sus hermanos Hugo, Rosana y Flavio en la causa donde se los investigaba por el supuesto financiamiento de Revolución Federal, una agrupación antikirchnerista

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El ministro de Economía de Javier Milei escribió un extenso posteo que subió a sus redes sociales dejando en clara su postura y sus críticas contra el periodismo y el kirchnerismo por lo que les ocurrió a sus hermanos.

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Revolución Federal

Qué dice el posteo de Luis Caputo sobre el sobreseimiento de sus hermanos

“¡Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc.) en la persecución más RIDÍCULA de la historia! Y con la complicidad de una buena parte del periodismo. ¿Con qué fin? ¿Sacar algún rédito político? En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, comenzó su posteo Luis Caputo, tras citar una noticia de La Nación.

Luis Caputo y Javier Milei

Y añadió: “Lo curioso es que, para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno…”.

En ese punto, señaló: “Acá un resumen corto de los argumentos: Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, causa ‘Morel, Jonathan y otros s/ averiguación de delito’ — el caso de ‘Revolución Federal’). Contexto: Jonathan Morel y otros integrantes de Revolución Federal ya estaban procesados por incitación a la violencia colectiva (art. 212 CP)”.

Para luego sumar: “En paralelo se investigaba si Flavio, Hugo y Rosana Caputo (familia dueña de Caputo Hermanos) habían financiado encubiertamente a la agrupación, disimulando los pagos como una contratación comercial real (amoblamiento del edificio ‘Espacio Añelo’ en Vaca Muerta, encargado a la carpintería de Morel)”.

Caputo luego compartió los “argumentos centrales del juez para sobreseer” a sus hermanos, que son los siguientes:

- “La obra EXISTIÓ y fue REAL: se comprobó documentalmente (remitos, facturas, transferencias, informes de AFIP y bancos) que Espacio Añelo se construyó, que los muebles se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí, y que los proveedores involucrados eran reales”.

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- “No hay prueba de que el negocio fuera una pantalla: el volumen y la secuencia de la obra (búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación, pagos) siguen un orden cronológico coherente con un TRABAJÓ GENUINO, no con una maniobra para canalizar fondos a Revolución Federal”.

- “La cronología desarma la hipótesis: el contacto comercial entre Rosana Caputo y Morel (y las tratativas por la obra) comenzó antes de la creación de Revolución Federal (mayo 2022), lo que debilita la idea de que la contratación fue una forma de pagarle por su activismo”.

- “No se probó que los Caputo conocieran la militancia de Morel al momento de contratarlo, ni que haya condicionamiento entre los pagos y su actividad en la agrupación”.

- “Peritajes contables no lograron acreditar sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores concluyó que no pudo determinarse un aumento real de precios, porque los parámetros de comparación (productos hechos a medida vs. estandarizados) no eran comparables”.

- “La propia Revolución Federal fue recalificada en cámara como un grupo de menor entidad (art. 212, no 213 bis, es decir, sin llegar a "asociación ilícita" de persecución ideológica), lo que reduce el sustento de la hipótesis de un financiamiento organizado y encubierto”.

- “Conclusión: no existen elementos de sospecha suficientes (art. 294 CPPN) para sostener la imputación, por lo que corresponde el sobreseimiento de los tres por inexistencia del hecho investigado (art. 336, inc. 2° CPPN), sin afectar su honor”.

HM