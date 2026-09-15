Javier Milei dio una "master class" a los legisladores y Karina Milei ordenó a la tropa libertaria

La Libertad Avanza comenzó a activar su estructura política de cara a las elecciones con una doble reunión: mientras Javier Milei recibió en Casa Rosada a diputados y senadores libertarios, Karina Milei encabezó por la noche un encuentro con diputados del partido en la provincia de Buenos Aires, junto al titular bonaerense de LLA, Sebastián Pareja. En ambos encuentros, el oficialismo buscó ordenar a su tropa y reforzar el mensaje de continuidad del rumbo económico del Gobierno.

La jornada de reuniones comenzó en Casa Rosada, donde Milei brindó una "masterclass" a los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, ante quienes destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico.

En ese marco, el Presidente subrayó la necesidad de cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y de sostener el rumbo frente a las interpretaciones del statu quo. Milei remarcó que la Argentina atraviesa un proceso sostenido de crecimiento y señaló que la economía acumula 27 meses consecutivos de crecimiento, mientras que durante los primeros dos años de gestión registró un incremento cercano al 10%.

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Milei también rechazó la idea de que no existe consumo y sostuvo que el consumo privado se encuentra en niveles históricos. Según planteó ante los legisladores, la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente.

En esa línea, Milei aseguró además que la Argentina superará los 100 mil millones de dólares en exportaciones. “Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo aumentando rendimientos crecientes”, sostuvo el Presidente. En ese sentido, explicó que el modelo económico libertario se sostiene sobre el equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Durante el encuentro también hubo lugar para una referencia bibliográfica. El Presidente llevó ejemplares de “Economía en una lección”, que fueron entregados como regalo a los asistentes y que luego fueron motivo de debate y conversación entre los legisladores.

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Por último, el Presidente destacó el contraste entre las promesas realizadas al inicio de la gestión y los resultados alcanzados: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”.

Karina ordena la tropa libertaria

Horas después, la actividad política de La Libertad Avanza continuó en territorio bonaerense. Diputados nacionales del espacio se reunieron con Karina Milei, presidenta del partido, y con Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia de Buenos Aires.

"Después de reunirnos con Milei, compartimos este encuentro con la enorme responsabilidad de estar a la altura de la oportunidad histórica que tenemos. Nuestro país exige reformas profundas y tenemos un Presidente decidido a llevarlas adelante", escribió Pareja en X.

"Vamos a acompañar cada una de ellas y a seguir trabajando para que Javier Milei sea reelecto en 2027. Tenemos mucho por hacer y, particularmente, la tarea fundamental de liberar la Provincia de Buenos Aires", cerró junto a fotos del encuentro libertario.

La diputada Miriam Niveyro también celebró en redes sociales el encuentro.

El encuentro se realizó en la sede bonaerense del partido y funcionó como continuidad de la reunión que Milei había mantenido previamente con los bloques legislativos en Casa Rosada.

RM/fl