Luis Barrionuevo cuestionó duramente a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, contó las razones que lo llevaron a respaldar electoralmente al actual presidente Javier Milei, y se burló de la CGT.

Luis Barrionuevo

En una entrevista en LN+ realizada este lunes a la noche que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA), el líder sindical reconoció: “Yo invertí en Milei porque me interesaba que no gane Massa”. Y luego aseguró que Massa “no existe; y el kirchnerismo tampoco”.

En ese contexto, el sindicalista aseguró que el escenario político todavía está abierto y será el tiempo quien defina qué figuras se consolidarán como nuevos líderes.

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El máximo referente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), también habló de su distanciamiento de la máxima figura de La Libertad Avanza. “Sostuve electoralmente al Presidente, aunque una reunión con Javier me llevó a no querer verlo más”, explicó, pero no dio más detalles al respecto.

Javier Milei

Barrionuevo también aseguró que la CGT acompaña al Gobierno, aunque lo critique públicamente. “Milei está solo; la CGT apoya, se va a quejar al Papa y hace videos culturales”, expresó con sarcasmo, y agregó, haciendo referencia al sindicalismo que “Milei no puede decir que no acompañamos”.

El líder sindical también habló de dos expresidentes y no tuvo piedad: “Acá hay dos personas que son dañinas, una es Cristina (Kirchner), la otra es (Mauricio) Macri”.

Cristina Kirchner

Las declaraciones de Barrionuevo sobre Milei en 2023

En noviembre de 2023, Luis Barrionuevo expresó su apoyo a Javier Milei, que acababa de ser elegido presidente aunque todavía no había asumido el cargo. En declaraciones para El Ancasti que luego reprodujo la Agencia Noticias Argentinas (NA), el dirigente sindical aseguró en ese momento: “Acá estamos para colaborar y trabajar".

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Y a continuación, afirmó: "A mí no me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer”.

HM