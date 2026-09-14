Javier Milei no convence con su nueva narrativa malvinera

El domingo por la noche, Casa Rosada envió a la prensa un video de Santiago Oria sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. El cineasta combinó declaraciones del presidente, guiños de Doland Trump y cortes del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026. De fondo se escucha la canción “Quiero volver a robarle un gol al ladrón”. Javier Milei aceleró en la estrategia malvinera, pero a pesar de haber levantado una bandera que genera un amplio consenso en la sociedad, por ahora no obtiene resultados. En redes, su territorio, el libertario instaló el tema, pero con un alto nivel de rechazo.

Según el último informe de Monitor Digital, en base al análisis de 89.900 menciones sobre la Casa Rosada en redes, Milei mantuvo la centralidad de la conversación digital y las Malvinas aparecieron como “el segundo gran eje”. “Alrededor se agrupan palabras como soberanía, medidas, Reino Unido, Estados Unidos, proyecto y sectores, confirmando que la política exterior atravesó con fuerza la agenda oficial”, advirtió el estudio.

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Sin embargo, la cantidad de menciones sobre el tema no se tradujo en un apoyo. “Pensé que la cuestión Malvinas iba a representar algo más positivo para el gobierno. Parece que no, y se le reprocha mucho al presidente ‘ahora sos malvinista”. La primera semana después de la cadena nacional se cuestionó mucho a Milei. Después mejoró un poco. De alguna forma, el gobierno logró instalar el tema, pero no está claro que todo sea para su beneficio”, explicó a PERFIL Diego Corbalán, director de Monitor Digital.

Analogías también lo advirtió en su último informe, que analizó al gobierno nacional entre el 5 y el 8 de septiembre. La consultora concluyó que la mayoría de los encuestados no cree en el compromiso de Milei con la causa. Em total, 61% respondió con desconfianza sobre la nueva postura del presidente (el 49,8% no le cree nada y el 11,2% le cree poco).

Corbalán, de todas maneras, hizo una aclaración: la relevancia que adquirió la cuestión Malvinas es solo central para el círculo rojo, pero no en la conversación de la inmensa mayoría de los argentinos. Al menos, eso es lo que se desprende del análisis de Google Trends.

Monitor Digital evaluó casi mil tendencias registradas en Google registradas en la semana posterior a la cadena nacional. “El clúster asociado con Malvinas aparece recién en el puesto 27, con un volumen mínimo de 50 mil búsquedas. No es irrelevancia absoluta, pero tampoco aparece evidencia de una movilización digital extraordinaria alrededor de una causa que, discursivamente, ocupó durante varios días uno de los lugares centrales de la política nacional”, sostuvo el informe.

“Tomamos los datos y analizamos los temas por categorías. Los asuntos de política exterior, donde entra Malvinas, sumaron 0,8%, muy por debajo de los principales como deportes y entretenimiento”, sostuvo Corbalan. Sin embargo, el especialista subrayó que el interés del círculo rojo en el tema no es un asunto menor. “En general, la gente no está muy al tanto de estas discusiones. Pero cuando llega un momento particular, como una elección, va y busca a sus referentes de opinión para ver qué dicen. Siempre tiene un impacto”, sostuvo.

El video malvinero de Santiago Oria

La narrativa malvinera de Milei comenzó con la cadena del 3 de septiembre. Ese día, el presidente reclamó la soberanía de las islas y anunció medidas frente al avance de la explotación petrolera en el territorio. Un día después, el gobierno aseguró que habrá sanciones contra las personas y las empresas que participen de esos negocios.

Luces y alarmas en el ecosistema digital libertario

Los anuncios llegaron después de los fallidos del Gobierno durante el Mundial con, por ejemplo, la declaración de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre la prohibición de llevar banderas o consignas con “el mapita” de Malvinas en el partido contra Inglaterra.

Por aquellos días, la agenda de Malvinas se instaló y resultó clave en una de las derrotas del gobierno en el Congreso, cuando tuvo que retroceder con la modificación a la Ley de Tierras. Desde entonces, la estrategia cambió y los libertarios están más malvineros que nunca.

El video de Oria, el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, funcionó como una pieza institucional. Además de ser difundido por los canales oficiales de comunicación de la Casa Rosada, el cineasta lo publicó en sus redes con el mensaje: “El curso de los acontecimientos está empujando hacia un punto de inflexión. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas”. Cerró el texto con tres emojis de banderas argentinas.

Milei reposteó el mensaje y enseguida se sumó la tropa libertaria más activa en redes. Lo compartieron personajes como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Martín Menem, Lilia Lemoine y cientos de cuentas militantes.

“Desde mi punto de vista, al hacer esto abrazan toda la modalidad del kirchnerismo populista, sobre todo con la exacerbación de las causas nacionales, que no es ni más ni menos que chauvinismo”, aseguró Corbalán. Según el experto, la nueva narrativa puede incluir una cuota de especulación. “Quizás piensan que pueda llegar a suceder algo en términos geopolíticos y están construyendo sus propias bases para sembrar algo si es que Trump decide avanzar en algo así como una negociación por la soberanía”, agregó.

La hipótesis es posible. De hecho, en el video de Oria se incluyeron declaraciones recientes de Trump sobre la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos con respecto a la cuestión Malvinas. En los próximos días se verá si La Libertad Avanza logra revertir el rechazo y conseguir que la nueva narrativa se perciba como una posición genuina.

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