Poder, política y sindicalismo: la película que reconstruye la figura de Luis Barrionuevo

La figura de Luis Barrionuevo llega a la pantalla grande con La mano que mueve los hilos, una película dirigida por Brian Maya y producida por TJM que se estrenará el próximo 24 de septiembre en las principales salas del país. El largometraje recorre la vida y la trayectoria del dirigente gastronómico, con especial atención a las relaciones de poder, las alianzas y los mitos que se construyeron alrededor de una de las figuras más reconocibles del sindicalismo argentino.

La narración recorre distintas etapas de la trayectoria de Barrionuevo, desde la década del 70 hasta la actualidad. La producción busca abordar al protagonista como un personaje atravesado por múltiples dimensiones, entre ellas el sindicalismo, la política, los negocios, los medios y sus vínculos con distintos sectores de poder.

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La propuesta se presenta como una interpretación cinematográfica de un personaje que, durante décadas, construyó una presencia pública tan fuerte como polémica.

La mirada de Alejandro Fantino

Uno de los testimonios que forman parte de la película es el del periodista Alejandro Fantino, quien define a Barrionuevo como una especie de "llave maestra" dentro de la trama pública argentina, en referencia a su capacidad para vincularse con diferentes sectores.

La producción utiliza además referencias provenientes de la cultura popular y el cine para construir al protagonista. Barrionuevo aparece como un personaje capaz de combinar una fuerte exposición pública con movimientos más discretos. Polémico, carismático, asociado al peronismo pero flexible en la construcción de pactos y alianzas.

Del sindicalismo a la pantalla grande

El estreno llega en un momento en que la figura de Barrionuevo continúa vinculada a la discusión sobre el poder sindical argentino. El dirigente encabeza desde hace décadas la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, UTHGRA, aunque su conducción atravesó recientemente una disputa judicial luego de las elecciones internas del gremio.

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La mano que mueve los hilos llega así a los cines con una propuesta que cruza biografía, política y cultura popular para reconstruir cinematográficamente a un dirigente cuya trayectoria quedó ligada a algunos de los episodios más controvertidos de la vida pública argentina.

La película, dirigida por Brian Maya y producida por TJM, tendrá su estreno comercial el 24 de septiembre.

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