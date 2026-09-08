Armenia celebra su independencia con una gala artística que une música y danza con Argentina

La cultura armenia y la argentina celebrarán su relación en Buenos Aires en una gala artística organizada por la Embajada de la República de Armenia en Argentina para celebrar el 35.º aniversario de la Independencia de Armenia. El encuentro tendrá lugar el lunes 21 de septiembre en el Palacio Libertad y contará con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Concebido como un espacio de intercambio entre ambas culturas, el espectáculo propondrá un recorrido por diferentes expresiones musicales y coreográficas de Armenia y Argentina. La programación fue especialmente diseñada para poner en valor los vínculos históricos, culturales y humanos construidos entre ambos países.

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La propuesta tendrá como uno de sus ejes centrales el diálogo artístico. Músicos armenios interpretarán composiciones argentinas, mientras que artistas argentinos abordarán repertorio armenio, una dinámica que busca que el encuentro vaya más allá de una presentación de tradiciones y genere un verdadero intercambio entre ambas culturas.

El Ballet Folklórico Nacional estrenará una coreografía armenia

Uno de los momentos destacados será la participación del Ballet Folklórico Nacional Argentino, que presentará obras de su repertorio y estrenará Figuras Armenias, una coreografía especialmente creada por el maestro Karén Gevorkian, uno de los reconocidos coreógrafos y maestros de danza de Armenia.

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El proyecto comenzó a tomar forma en 2022, cuando Gevorkian viajó a la Argentina para trabajar con los integrantes del Ballet y ofrecer una serie de clases magistrales. A partir de ese encuentro surgió la preparación de la pieza que finalmente llegará al escenario cuatro años después.

Para la presentación también se confeccionaron especialmente en Armenia los trajes que utilizarán los bailarines. De esta manera, el estreno reunirá el trabajo de artistas de ambos países y permitirá incorporar al programa una expresión concreta del patrimonio coreográfico armenio.

Khachaturian, Piazzolla y el sonido del duduk

La música ocupará otro lugar central en la gala. Participará la Orquesta Aeropuertos Argentina, dirigida por el maestro Néstor Tedesco, una formación integrada por jóvenes músicos que reciben apoyo y becas para desarrollar su actividad.

La orquesta interpretará música armenia y compartirá el programa con músicos armenios que abordarán composiciones argentinas. Entre ellos estará el reconocido bandoneonista Walter Ríos, quien participará de una interpretación de una pieza de Sayat-Nova, uno de los grandes trovadores de la tradición armenia, junto a un cuarteto con una formación vinculada al lenguaje del tango.

También habrá espacio para el duduk, instrumento de viento tradicional armenio construido con madera de albaricoquero, uno de los frutos asociados culturalmente al país. Su sonido característico podrá escucharse en una interpretación de un tango de Astor Piazzolla junto a la Orquesta Aeropuertos Argentina.

El repertorio incluirá además obras de Aram Khachaturian, uno de los compositores armenios más reconocidos internacionalmente y autor de Espartaco y La danza del sable.

Uno de los momentos destacados será precisamente la interpretación del célebre Adagio de Espartaco, a cargo de los bailarines Natalia Pelayo y Matías Santos.

Treinta y cinco voces para celebrar 35 años de independencia

La celebración tendrá además un componente especialmente ligado a la comunidad armenia en Argentina. Se conformó un coro integrado por 35 alumnos de colegios armenios de Buenos Aires, convocados especialmente para la gala.

La elección del número tiene un sentido simbólico: 35 voces infantiles acompañarán la celebración de los 35 años de la independencia de Armenia. Participarán cinco estudiantes de cada una de las siete instituciones educativas armenias de Buenos Aires. La presencia de estos jóvenes también pone en escena uno de los principales mecanismos de transmisión cultural de la comunidad armenia en Argentina, el vínculo entre distintas generaciones.

Las instituciones educativas de la comunidad cumplen un papel importante en la preservación de tradiciones, prácticas culturales y vínculos con Armenia. Según explicó Ezequiel Vertian, agregado de Comunicación y Prensa de la Embajada de Armenia en Argentina, estas escuelas también desarrollan actividades que permiten a los estudiantes viajar a Armenia y conocer el país de sus antepasados.

La presencia de la cultura armenia en Argentina tiene una historia estrechamente vinculada con la inmigración. La comunidad comenzó a consolidarse especialmente a partir de la llegada de familias que escaparon del genocidio armenio de 1915.

Las instituciones educativas, religiosas y culturales fueron adquiriendo desde entonces un papel central en la preservación de la identidad y en la transmisión de tradiciones entre padres, hijos y nietos.

Una gala abierta al público argentino

La elección del Palacio Libertad como sede responde también a un objetivo de la Embajada: ampliar la celebración más allá de la comunidad armenia y acercar sus expresiones culturales a nuevos públicos. “Queremos que venga todo el público argentino, que sea una forma de que los argentinos conozcan un poco más de la cultura armenia”, explicó Vertian.

La gala se plantea así como una nueva expresión del intercambio cultural entre ambos países y como parte de las actividades vinculadas con el 35.º aniversario de la Independencia de Armenia.

Ficha del evento

Gala Artística por el 35.º aniversario de la Independencia de Armenia

Fecha: lunes 21 de septiembre

Lugar: Palacio Libertad

RB/fl