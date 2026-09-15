Alejandro Gramajo: “El Papa León XIV reafirmó la necesidad de profundizar el diálogo social”

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, fue recibido en una audiencia privada por el Papa León XIV en Roma, donde le entregó un informe sobre la situación económica y social de la Argentina. El dirigente social relató el encuentro y destacó el llamado del pontífice a profundizar el diálogo social, reconocer al otro y recuperar la justicia social como orientación estratégica frente a los desafíos que atraviesa la humanidad.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Gramajo también analizó el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre los trabajadores, el salario y el aparato productivo. Además, explicó qué expectativas genera una eventual visita de León XIV a la Argentina y cuál podría ser el lugar de la Iglesia frente a la realidad social del país.

Alejandro Gramajo es un dirigente social y político, que se desempeña como Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Recientemente fue recibido en una audiencia privada por el Papa León XIV en Roma, a quien le entregó un detallado informe de diagnóstico sobre el deterioro económico y social de la Argentina.

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Alejandro, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Me imagino que usted tuvo el privilegio anticipado que van a tener muchos dirigentes argentinos, que van a tener la posibilidad de dialogar con León XIV aquí en Buenos Aires, pero usted lo tuvo anticipado. Me gustaría que nos contara cuál fue su propia impresión y cuál cree que fue la impresión del Papa cuando le transmitió la realidad que usted vive de la Argentina.

Bueno, sí, la verdad que es un privilegio, un honor y también una responsabilidad. Porque uno no va como individuo, sino que va en representación de un colectivo. Y tuvimos la suerte de tener una audiencia privada con el Papa León XIV. Después, también, dejame resaltarlo porque creo que es importante, de cuatro, casi cinco años de trabajo que venimos llevando adelante con movimientos populares, sectores del trabajo, sectores del empresariado, organismos internacionales, redes universitarias. Cinco años y este era el cuarto encuentro Fratelli Tutti que terminó con esta audiencia, en donde tratamos de tener un diagnóstico común y, sobre todo, tratar de profundizar en el diálogo social, porque muchos de los actores que participamos de estos encuentros solemos ser, te diría, antagónicos desde el pensamiento ideológico, pero entendemos que estamos atravesando un momento muy crítico como humanidad y que requiere que todos pongamos un pedazo de nuestro esfuerzo para tratar de construir ideas comunes. Y, bueno, por supuesto, en el cierre del encuentro, el Papa León XIV reafirmó también la necesidad de profundizar el diálogo social, la necesidad del reconocimiento del otro, fundamentalmente porque entiende que todos somos necesarios para resolver este dilema o esta transición tan acelerada que está atravesando la humanidad, con el cambio tecnológico, con la revolución tecnológica y con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, también hizo una valoración muy importante de lo que significa volver a reencontrar como orientación estratégica el desarrollo de la justicia social, para que nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestros trabajadores vuelvan a estar integrados a los procesos de desarrollo con justicia social, principalmente. Entonces, bueno, en ese marco también le preparamos un informe, tuvimos la posibilidad de intercambiar palabras con él, donde le contamos un poco lo que se está viviendo en la Argentina en términos de la creciente pobreza, en términos de la destrucción del salario, de la destrucción de las empresas, la creciente violencia represiva a la protesta social y, por supuesto, también le pudimos transmitir lo que recogemos en nuestras reuniones, en nuestras asambleas, lo que compartimos con otros sectores, que ha generado mucho entusiasmo, mucha alegría y mucha esperanza de que él pueda venir a la Argentina, también después de haber tenido un papa argentino y que no pudimos compartir con él en nuestro país después de que lo nombraron papa, en ese momento a Bergoglio.

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Ahora, Alejandro, a ver si interpreto. Cuando ustedes le transmitían la realidad social que se vive en la Argentina de Milei, ¿en algún momento imaginan que parte de esa información recibida va a ser utilizada en sus comunicaciones con el pueblo argentino cuando esté aquí? O sea, ¿cree que atraviesa de alguna manera esa información lo que el Papa va a decir o va a hacer en la Argentina? O sea, concretamente, si va a tener, además de lo pastoral en su visita a la Argentina, una crítica a aquello que consideran la justicia social un robo.

Mirá, yo soy muy respetuoso de eso y creo que hay que ubicarlo al Papa León, en el lugar que corresponde, así como cuando me preguntaban si Francisco iba a venir y qué iba a decir en la Argentina. Creo que Francisco desarrollaba una misión pastoral, por supuesto, revalorizando y valorizando aspectos que tienen que ver con la justicia social, con el ejercicio de la solidaridad, que de alguna manera son valores que van a contramano de la realidad de la justicia social, de lo que desarrolla este gobierno, básicamente que reprime, básicamente que discrimina, básicamente que avasalla los derechos de los trabajadores, de los humildes, que gobierna para las élites financieras, para el poder económico concentrado. Y creo que sí puede haber una confrontación desde ese lugar con valores que van a contramano de la vida cotidiana, a partir de que llegó esta administración nacional y que está en la vida cotidiana. Está desarrollando un modelo económico que destruye el bolsillo de los trabajadores y ha derrumbado todo el proceso productivo, todo el aparato productivo y comunitario de nuestro país. Desde ese lugar, sí, creo que hay una diferenciación muy importante, pero creo que tenemos que ser respetuosos donde lo ubicamos. Y creo que, además, esto es más para mis compañeros o los que creemos y estamos convencidos de que es importante construir un modelo y construir un país distinto y que lo hacemos con vocación de servicio, con entrega solidaria. Creo que hay que comprender los mensajes. Y no solo comprenderlos, sino que asumirlos y llevarlos a la práctica. Porque lo que está planteando el Papa León, como en su momento el Papa Francisco, creo que pega en el clavo de los desafíos estratégicos que atraviesa la humanidad y que en nuestro país no escapa a lo que hay que hacer. Y en eso hay que remangarse, ser humildes, ser solidarios, ser comprensivos, ir a la búsqueda de lo que es diferente para tratar de construir alternativas, iniciativas diferentes que vuelvan a poner a nuestro país en un lugar distinto. Y en eso me refiero a construir una orientación vinculada a la justicia social.

Alejandro Gramajo, muchas gracias por el testimonio y ojalá haya servido. Que tengamos una visita que no solamente sea pastoral del Papa León XIV acá en la Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo.

Gracias, Jorge, por el tiempo. Un abrazo.



LMM