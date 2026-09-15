ATE pidió conocer si Milei está apto para ejercer la Presidencia: Rodolfo Aguiar habló de "psicosis" y "desequilibrios"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó este martes un pedido de acceso a la información pública para conocer si el presidente Javier Milei fue sometido a algún examen, junta médica o evaluación que determine su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, reclamó que los funcionarios electivos también deban someterse a controles médicos.

"ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE", escribió el dirigente, quien cuestionó que los trabajadores estatales deban atravesar un examen médico preocupacional mientras que, según él, no existe un requisito equivalente "para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado". "Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda", señaló en X.

"LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!", escribió Aguiar junto a la presentación de ATE con su firma, dirigida a la Jefatura de Gabinete de Ministros. "No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Milei padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo", sostuvo.

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En el documento, el gremio solicita conocer si existe actualmente, dentro de la Presidencia o de algún organismo dependiente del Poder Ejecutivo, un examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que evalúe la aptitud psicofísica y/o psíquica de Javier Milei para ejercer la Presidencia de la Nación.

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En caso de que exista una evaluación, ATE pide que se informe la fecha en que fue realizada, el organismo o profesional interviniente y el resultado, limitado a determinar si el mandatario se encuentra "apto", "no apto" o su equivalente.

"No buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función", afirmó Aguiar, y agregó: "Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes".

Además, el gremio pidió conocer si existe alguna normativa, protocolo o reglamento interno que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, en su carácter de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

También planteó que una eventual falta de aptitud para ejercer la Presidencia podría tener consecuencias jurídicas sobre los actos realizados durante su mandato, al advertir que "la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos".

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En caso de que el Gobierno decida rechazar total o parcialmente el pedido, ATE reclamó que la respuesta sea por escrito, con la indicación de la excepción legal invocada y la aplicación del denominado "test de daño y de interés público".

Finalmente, Aguiar anticipó que el gremio buscará impulsar una iniciativa legal para establecer exámenes psicofísicos para todos los cargos electivos a partir del próximo año.

"Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar", cerró.

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