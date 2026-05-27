Tras la cautelar presentada por ATE, la Justicia detuvo los despidos y la reestructuración en el INTI

Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció desde su cuenta oficial en X que la Justicia falló a favor de su gremio, ordenando “a las autoridades del INTI dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”.

El dirigente remarcó que “la cautelar, firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.

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