miércoles 27 de mayo de 2026
JUDICIALES
Revés judicial para Milei

Tras la cautelar presentada por ATE, la Justicia detuvo los despidos y la reestructuración en el INTI

Rodolfo Aguia festejó la decisión y le advirtió al Gobierno: "Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. ¡Prepárense!".

INTI
INTI | CEDOC

Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció desde su cuenta oficial en X que la Justicia falló a favor de su gremio, ordenando “a las autoridades del INTI dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”.

El dirigente remarcó que “la cautelar, firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota