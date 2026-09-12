La CGT expuso la crisis argentina ante el papa León XIV

En el Vaticano, representantes de la CGT y la de Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) mantuvieron un breve encuentro con el Papa León XIV ayer. El cónclave incluyó la entrega de un duro documento sobre la situación social argentina y se produjo en el marco del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti”. Una instancia que reune a referentes de la Iglesia, sindicalistas, organismos internacionales, empresas, universidades y movimientos sociales, entre otros actores de relevancia.

Por el cegetismo asistieron el triunviro Cristian Jerónimo y el secretario de relaciones internacionales Gerardo Martínez. Mientras que por la UTEP estuvo su líder y principal referente, Alejandro Gramajo, quien intercambió palabras con el Papa, pero con un detalle: fue el dirigente que le entregó el informe lapidario sobre lo que sucedió en la era Javier Milei en materia social.

Entre otros puntos, y a lo largo de 72 páginas, se menciona el impacto del ajuste en las barriadas, la emergencia alimentaria, la paralización de las obras de integración socio-urbana, la precariedad laboral y la creciente ola de morosidad y endeudamiento de las familias trabajadoras a nivel nacional.

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En conversación con PERFIL, Gramajo precisó que la reunión “fue muy buena” y que sirvió para consolidar un proceso de diálogo que se inició con las autoridades del Vaticano desde hace cuatro años.

“Fue muy emotivo. Para nosotros significó muchísimo y reafirma el legado del papa Francisco, porque fue él quien motivó esta clase de encuentros. Incluso, con Prevotz cuando era cardenal en Perú. Es un proceso de continuidad, con el plus de que además pudimos intercambiar palabras con él, contarle y entregarle el documento que habla de lo mal que la están pasando millones de trabajadores, tanto formales como informales, los empresarios, que pasa en los barrios vulnerables”, precisó el referente.

Por otro lado, cuando quedan menos de dos meses para que León XIV pise la Argentina, Gramajo le anticipó al representante eclesiástico que la UTEP se movilizará en cada una de las actividades masivas que encare en su itinerario.

También, valoró la cantidad de representantes de distintas instituciones que pudo reunir el Papa con esta actividad. “Pudimos pensar y ver los desafíos que tenemos todos, en distintos ámbitos. Pudimos pensar como somos capaces de reorientar el desarrollo de nuestros países en función de la justicia social, que se perdió. Ese tiene que ser el horizonte estratégico de todos. Por supuesto, atravesando discusiones, pero entendiendo que tenemos puntos de encuentro en medio de cambio muy grandes”, reflexionó.

Para el líder sindical, el encuentro tuvo un valor estratégico también porque “se pensaron acciones que serán financiadas por bancos de desarrollo. Tenemos un año para llevarlas a cabo”.

El Papa estuvo atento, receptivo, y luego de escuchar a varios referentes tuvo unas palabras para su gran auditorio. Pidió la continuidad de un diálogo capaz de traducirse en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”, que protejan la dignidad de cada persona y presten especial atención a quienes corren el riesgo de quedar al margen.