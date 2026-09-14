Milei encabeza el operativo para la llegada de León XIV y hay debate por los feriados

El arribo del papa León XIV obliga a acelerar los relojes en las oficinas gubernamentales. A pocas horas de que el Vaticano oficialice el cronograma definitivo de la gira, el Gobierno nacional, las administraciones provinciales y la Iglesia trabajan a contrarreloj para pulir la letra chica de los tres días de visita. La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tomó el timón del operativo para definir tanto el esquema de seguridad como la posible implementación de nuevos feriados nacionales.

El calendario eclesiástico marca el domingo 8 de noviembre como el día cero. Según el boceto de la agenda que manejan los equipos de protocolo, el Sumo Pontífice pisará suelo argentino durante las primeras horas de la tarde. Su primera escala será en el centro porteño, donde dejará una ofrenda floral en el monumento a San Martín, para luego cruzar a la Casa Rosada y mantener un encuentro bilateral y a solas con el presidente Javier Milei, seguido de un saludo protocolar con los ministros del Gabinete.

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Para garantizar el desarrollo de la visita sin sobresaltos, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, oficializó la creación de tres Comandos Unificados Federales impulsados por la hermana del Presidente. Las fuerzas operarán de forma coordinada en tres anillos geográficos específicos: la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, los puntos neurálgicos donde León XIV tomará contacto directo con los fieles.

El foco del lunes 9 de noviembre estará puesto en el conurbano y en el plano social. La agenda contempla una visita a las instalaciones del Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione en Claypole, institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad, donde se producirá la primera foto oficial con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Durante esa misma tarde, la comitiva regresará a Capital Federal para celebrar una misa a cielo abierto en el Monumento a los Españoles, un evento masivo que contará con la asistencia del Presidente.

Kicillof reclama que el Gobierno declare feriado para facilitar la movilización hacia la plaza Belgrano

La recta final de la gira se dividirá entre el interior y un cierre histórico. El martes 10, León XIV volará hacia Córdoba para una jornada de encuentros públicos y religiosos, para luego retornar a Buenos Aires y encabezar una vigilia juvenil. El broche de oro llegará el miércoles 11 en la Basílica de Luján, replicando los pasos que dio Juan Pablo II en su visita de 1987. Precisamente, es este último día el que generó un tironeo administrativo: mientras Kicillof reclama que el Gobierno declare feriado el miércoles para facilitar la movilización hacia la plaza Belgrano, desde la Casa Rosada aseguran que los asuetos bajo análisis son el lunes y el martes.

Cuenta regresiva para León XIV: el Gobierno define los feriados y el operativo de seguridad a la espera de la agenda del Vaticano

Ajustes en el Vaticano y festejos

En simultáneo a los preparativos en Argentina, el Papa aprovechó su cumpleaños número 71 en Roma para firmar un decreto que modifica los bolsillos de la cúpula católica. León XIV dio por terminado el plan de austeridad que había instaurado Francisco durante la pandemia y restituyó el 10% del salario que le había sido recortado a los cardenales y prefectos vaticanos.

El documento papal argumentó que la emergencia sanitaria y económica quedó atrás y que las finanzas de la Santa Sede están en condiciones de retomar la normalidad salarial. De esta forma, los purpurados (que perciben ingresos cercanos a los 5000 euros mensuales y cuentan con el beneficio de una vivienda oficial) recuperarán el esquema de ingresos pleno a partir del primero de septiembre.

Más allá del anuncio administrativo, el Pontífice sumó a su jornada de celebración un guiño personal a su historia familiar. Durante la inauguración de una muestra de arte contemporáneo en los históricos pasillos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, León XIV confesó ante los presentes el toque de "humorismo" de la Providencia: el destino quiso que festejara sus 71 años rodeado de libros antiguos, el mismo oficio que ejerció su madre como bibliotecaria.

TC/AF