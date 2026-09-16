Presupuesto 2027: las 10 claves del proyecto que Milei envió al Congreso

El Ejecutivo nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados sobre el cierre del límite legal del 15 de septiembre. La iniciativa fija el marco macroeconómico para el cierre de la gestión nacional y consolida el resultado fiscal como el ancla central de la administración pública, con un esquema donde el nivel de erogaciones queda condicionado de forma estricta a la recaudación efectiva.

A diferencia del inicio del mandato, el esquema para 2027 proyecta una economía impulsada por la recuperación del consumo privado, la inversión y el dinamismo de las exportaciones.

1. Crecimiento del 4% del PBI: El proyecto contempla una expansión de la actividad económica del 4% anual, sostenida por el consumo y la inversión. A la par de la recuperación del producto, la pauta macroeconómica incluye un incremento del salario real medio del 25,4%.

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2. Inflación promedio del 21,1%: El horizonte económico prevé un índice de precios al consumidor promedio del 21,1% para todo 2027, con un ajuste interanual hacia diciembre que se posiciona en torno al 18%. La cifra representa un escalón inferior a las estimaciones de 2026.

3. Tipo de cambio a $1.847,60: El cálculo presupuestario establece un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. La cifra sirve como paridad técnica de referencia para la proyección de ingresos y obligaciones del sector público.

4. Regla fiscal y cuarto año de superávit financiero: La propuesta consolida cuatro ejercicios consecutivos de superávit financiero —después del pago de intereses de la deuda— sin recurrir a instancias de reestructuración o default. Además, la norma incorpora una regla de ajuste automático: si los ingresos fiscales resultan inferiores a los estimados, el gasto primario se reduce en la misma proporción para garantizar el equilibrio final.

5. Exportaciones por US$ 134.000 millones: Las ventas al exterior de bienes y servicios alcanzarán cerca de US$ 134.000 millones. Con importaciones previstas por encima de los US$ 118.000 millones, el saldo comercial positivo superará los US$ 15.500 millones.

6. Recuperación del consumo y la inversión: El proyecto calcula una suba del 3,4% en el consumo privado, mientras que el consumo público registrará una variación marginal del 0,6%. La inversión privada, en tanto, figura como otro de los pilares de la reactivación productiva.

7. Centralidad de la Seguridad Social: Las erogaciones vinculadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas de protección social mantienen el mayor peso relativo dentro de la estructura presupuestaria nacional.

8. Criterio de asignación para la obra pública: Los recursos destinados a infraestructura, energía, agua y transporte quedan supeditados de manera directa a la meta de resultado financiero. El presupuesto de capital combinará inversión directa del Estado y giros específicos a las jurisdicciones.

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9. Mayor presupuesto para Defensa y Seguridad: El reequipamiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cobra prioridad en la distribución de fondos, con partidas orientadas a la modernización operativa, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento del control fronterizo.

10. Radiografía del gasto: servicios sociales absorben casi tres cuartas partes El presupuesto total ejecutará $202,1 billones. La masa de recursos se distribuirá de la siguiente manera: