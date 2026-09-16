El 70% de los argentinos está insatisfecho: "Los bajos salarios y el temor al desempleo son los dos grandes impulsores"

El 70% de los argentinos se muestra insatisfecho con la marcha general del país y apenas un 29% afirma estar algo o muy satisfecho. Así lo refleja una encuesta analizada por el politólogo e investigador de la Universidad de San Andrés, Diego Reyoso, quien sostuvo que el respaldo al presidente Javier Milei se estabilizó en torno al 35%, mientras que la desaprobación ronda el 60%.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Reyoso explicó que quienes continúan apoyando al Gobierno lo hacen principalmente por tres razones: haber votado a Milei y sostener esa decisión, compartir la orientación ideológica de la gestión y valorar la baja de la inflación. "Hay una parte que le valora el tema de la política antiinflacionaria. Eso explicaría ese tercio que está satisfecho y que apoya al Gobierno", señaló.

Salarios y empleo, los factores que explican el descontento

Del otro lado, el investigador sostuvo que el malestar social tiene hoy dos causas centrales. "Los bajos salarios y el empleo o el temor al desempleo son los dos grandes impulsores de esos dos tercios que están insatisfechos y que además no aprueban al Gobierno de Javier Milei", afirmó.

Según explicó, esos factores se convirtieron en los principales efectos colaterales de la política antiinflacionaria y son los que hoy pesan más en la evaluación que hace la ciudadanía sobre la gestión nacional.

"El Gobierno encontró un bloque estable del 35%"

Al analizar la evolución de los últimos meses, Reyoso aseguró que los números muestran una estabilización tanto del apoyo como del rechazo al Gobierno. "Hace unos cinco meses que se estabilizó momentáneamente la relación de fuerzas entre quienes aprueban y quienes desaprueban al Gobierno", explicó.

En ese sentido, recordó que, tras la caída registrada durante abril, la aprobación oficialista osciló entre los 34 y 36 puntos, lo que permite hablar de un piso consolidado.

"El Gobierno encontró aparentemente un bloque que lo respalda alrededor del 35%", resumió.

Reyoso indicó que entre quienes no llegan a fin de mes, cerca del 40% aseguró haber tenido que endeudarse, reducir gastos o vender pertenencias. Sin embargo, el recurso a prestamistas informales fue mucho menor al esperado.

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"Solo un 7% nos dijo que recurrió a préstamos informales. La mayoría está pagando el mínimo de la tarjeta o pidió dinero prestado a familiares", explicó.

La incógnita para 2027

De cara al escenario político, Reyoso sostuvo que la principal duda pasa por el comportamiento del electorado opositor. "Hay dos tercios de la población que no respalda al Gobierno y la gran incógnita es si ese 60% se va a unificar detrás de alguna alternativa o se va a dispersar", afirmó.

A su entender, mientras ese espacio permanezca fragmentado, las posibilidades electorales del oficialismo seguirán siendo competitivas. "Hoy por hoy está completamente disperso y eso mejora las chances del Gobierno para la elección del año que viene", concluyó.