Choque fatal en Alta Gracia: el conductor de la RAM prestó declaración indagatoria y le pusieron tobillera

Carlos Javier Ríos, el conductor de la camioneta Dodge RAM que chocó de frente contra un Volkswagen Gol en el Camino de los Lecheros y provocó la muerte de cuatro personas, prestó declaración indagatoria ante la Justicia. El trámite se realizó durante la mañana de este martes y, a partir de ese momento, la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia cuenta con un plazo legal para resolver su situación procesal.

Ríos, de 49 años, permanece detenido, aunque con tobillera electrónica como medida de control. En paralelo, se solicitó la intervención de la policía judicial para constatar su estado de salud, dato que cobra relevancia porque el imputado resultó el único sobreviviente del choque y estuvo internado en el Hospital Italiano de Córdoba tras el siniestro.

Tragedia en Alta Gracia: imputaron al conductor de la RAM por el choque que dejó cuatro muertos

El hecho ocurrió el 23 de agosto en el empalme de las autovías C-45 y 5, en el tramo conocido como Camino de los Lecheros, un camino de tierra que conecta la zona de Falda del Carmen con la Ruta Nacional 5. Allí murieron Pablo César (42), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23), todos oriundos de Bouwer, que regresaban a su localidad tras retirar una motocicleta que había quedado secuestrada después de un accidente previo sufrido por Díaz.

La Fiscalía, a cargo de Diego Fernández, imputó a Ríos por homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria, calificado por conducción temeraria y agravado por el número de víctimas, luego de que el fiscal ampliara la acusación inicial. La hipótesis que se investiga sostiene que la camioneta habría invadido el carril por el que circulaba el Volkswagen Gol, lo que derivó en la colisión frontal.

Ríos es ingeniero agrónomo, oriundo de Rafael García y reside desde hace años en un barrio privado de Alta Gracia. Su defensa, integrada por los abogados Benjamín Sonzini Astudillo y Manuel González Castellanos, había solicitado que se mantuviera en libertad al considerar que no existía riesgo procesal, además de pedir la participación de un perito de parte durante las autopsias de las víctimas.

La tragedia generó fuerte impacto en Bouwer, localidad que decretó dos días de duelo por las cuatro muertes. Con la indagatoria ya tomada, resta conocer si la Fiscalía dispone su procesamiento, mantiene la detención domiciliaria bajo las condiciones actuales o resuelve alguna variante intermedia mientras avanzan las pericias sobre la mecánica del choque.