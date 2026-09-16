El Niño: cómo se prepara Villa Allende y cuáles serán los puntos de encuentro ante emergencias

Ante el pronóstico de un fenómeno de El Niño para la próxima temporada, Villa Allende comenzó a reforzar su plan de prevención frente a posibles crecidas de los arroyos. Mientras avanzan los trabajos de limpieza de los cauces, el municipio actualizará los protocolos de emergencia, difundirá los puntos de encuentro para evacuación y realizará charlas para que los vecinos sepan cómo actuar si una tormenta obliga a dejar sus viviendas.

El operativo se desarrolla junto al Gobierno de Córdoba y alcanza a toda la cuenca de las Sierras Chicas. Según explicó el intendente Pablo Cornet, el objetivo es minimizar el riesgo de anegamientos y evitar que ramas, árboles u otros obstáculos impidan el normal escurrimiento del agua.

Limpieza de arroyos y monitoreo permanente

Los trabajos se concentran sobre los arroyos Seco y Saldán, que atraviesan la ciudad. "Vamos a mantener impecable el cauce para que no haya ningún árbol ni nada que entorpezca el normal fluir del agua", afirmó Cornet.

El intendente explicó que la intervención forma parte de un operativo regional que también involucra a Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Saldán, ya que cualquier obstrucción aguas arriba termina impactando sobre Villa Allende. "Si Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza no hacen el mismo trabajo, toda esa mugre, ramas y sedimentos terminan llegando a nuestra ciudad", advirtió.

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En Villa Allende ya fueron detectados 16 sectores donde se realizarán intervenciones sobre los casi nueve kilómetros de arroyos que cruzan la ciudad. Según el municipio, se trata de trabajos puntuales, ya que en los últimos dos años se ejecutó una limpieza integral de los cauces.

Cómo funciona el sistema de alerta

Además de las tareas sobre los arroyos, Defensa Civil activará el protocolo de alerta temprana cada vez que exista un pronóstico de lluvias.

El sistema combina los reportes meteorológicos con información en tiempo real de las defensas civiles de las localidades vecinas. También se controla el nivel del Dique La Quebrada y el caudal en puentes, vados y otras obras de paso para anticipar el comportamiento del agua antes de que llegue a Villa Allende.

"En función del nivel de agua que trae cada punto podemos estimar cómo va a impactar en Villa Allende", explicó Cornet.

Qué hacer si suenan las sirenas

Si el monitoreo detecta riesgo de inundación, se activa el protocolo de evacuación. La ciudad cuenta con sirenas distribuidas en distintos sectores cercanos a los arroyos. Cuando se activan, los vecinos deben dirigirse al punto de encuentro asignado para su zona y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

Para reforzar ese procedimiento, el municipio realizará entre dos y tres charlas informativas por semana en barrios, escuelas e instituciones.

"Todos tienen que saber cuáles son los puntos de encuentro y qué tienen que hacer ante determinadas situaciones", señaló el intendente.

Los puntos de encuentro y centros de evacuados

El plan de emergencia prevé 30 puntos de encuentro distribuidos en distintos barrios de Villa Allende. Entre ellos se encuentran:

- Río de Janeiro y Vicente Rodríguez.

- Isidro Ochoa y Chacabuco.

- Balbín y Suipacha.

- San Clemente y Pablo Cabrera.

- Goycoechea y Bodereau.

- Plaza Manuel Belgrano.

- Sarmiento y Chubut.

- Neuquén 1087.

- Neuquén y Derqui.

- Derqui 669.

- Güemes y Alberti.

- Bialet Massé y Urquiza.

- Elpidio González y Río Colorado.

- San Fernando y Río Colorado.

- Elpidio González y López y Planes.

- José L. Tejeda y Caseros.

- Goycoechea y Paraná.

- Belisario Roldán y Duarte Quirós.

- Río de Janeiro y Nueva Granada.

- Libertad y José L. de Cabrera.

- Almirante Brown y José L. de Cabrera.

- Perú y Brasil.

- Los Andes y San Lorenzo.

- José L. de Cabrera y Paso de los Andes, entre otros.

En caso de que sea necesario evacuar familias, el municipio definió como centros de evacuados el Salón Parroquial, las sedes de Cadina Lomas, Cadina Polinesia, Cadina del Carmen, Cadina Industrial y San Cayetano.

El operativo también contempla un centro de acopio y distribución en la Agencia Córdoba Deportes, un centro de asistencia alimentaria, cinco sirenas de evacuación y la participación coordinada del Hospital Municipal, Bomberos, Policía, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.

"No nos hemos vuelto a inundar. Puede haber alguna familia que necesite ayuda por escorrentías, pero una situación como la de 2015, con evacuaciones masivas, no volvió a repetirse", sostuvo.