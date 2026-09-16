Carrizo defendió el posteo de los dirigentes del PJ como "cucarachas": "Fue una humorada, una sátira"

La exdiputada radical Soledad Carrizo defendió su publicación realizada con Inteligencia Artificial en la que representó a los principales dirigentes del peronismo como “cucarachas”.

“La motivación es simplemente una humorada, una chicana política, una sátira, una ironía política, hecha con IA que está manifestado ahí”, explicó la actual funcionaria del gobierno de Javier Milei.

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“Una humorada”

“Claramente habla al modelo al que me refiero, de que son todos parte del mismo modelo. Puede gustar o no, pero es parte de la forma de hoy de expresar quizás una humorada o una crítica sarcástica”, agregó en diálogo con las periodistas Betina Marengo y Yanina Soria de Alfil.

“No pensé que esto iba a suceder. Me dijeron algunas cosas que se fueron de mambo. Uno en ningún momento habla de violencia, ni de cuestiones ideológicas, eso queda a criterio de quien lo interprete así y creo que se quiso torcer para ese lado”, argumentó la funcionaria del INAES.

Además señaló que es “una política de muchos años que toma posiciones, y que tiene claramente una posición definida que es hoy en Córdoba trabajar para construir una mayoría para ser una alternativa al ciclo del peronismo”.

Carrizo aclaró que “eso no implica que no tenga diálogo”. “Nunca cancelé ningún tipo de diálogo. Se han dicho conceptos en los comentarios que han sido descalificantes. Me trataron de nazi”, puntualizó.

Exdiputada cordobesa y funcionaria de Milei usó la IA para representar como "cucarachas" a dirigentes del PJ



“No fue violento sino una disrupción”

“Hay que hablar del fondo de la cuestión que son todos los que estuvieron juntos. La motivación fue una humorada con un mensaje dirigido a la dirigencia cordobesa”, insistió Carrizo.

“No fue violento sino una disrupción. No manifiesta ningún tipo de ideología ni ningún tipo de violencia hacia nadie”, concluyó.

El posteo de un claro contenido de violencia digital sorprendió teniendo en cuenta el perfil moderado de la exdiputada radical, quien en las últimas horas dio los motivos que la llevaron a publicar ese mensaje.