Valentina Bassi sobre los cambios en discapacidad: "Es letal la desregulación del nomenclador"

La actriz Valentina Bassi cuestionó con dureza los cambios impulsados en el Presupuesto 2027 por el oficialismo en relación a la ley de emergencia en discapacidad sancionada en 2025.

“Es letal la desregulación del nomenclador”, aseguró en diálogo con Reynaldo Sietecase de Radio con Vos.

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Por qué es importante el sistema del nomenclador

Además señaló que en el sistema actual “hay igualdad de posibilidades”, ya que “una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”.

“Eso es lo que básicamente te garantiza, igualdad, equidad de posibilidades y derechos para todas las personas con discapacidad”, enfatizó Bassi, que es madre de un adolescente con autismo.

“En la escuela donde va mi hijo, una escuela especial, hay personas que tienen obras sociales muy chiquititas junto a personas que tienen prepagas carísimas. ¿Por qué? Porque todas están obligadas a pagar lo mismo porque hay un nomenclador único”, ejemplificó en otra parte de la entrevista.

“¿Desregular eso sabés lo que va a ser? Nosotros vamos a tener que, en mi caso yo que tengo un hijo, las familias, con discapacidad hablar con la obra social, e ir viendo tipo paritaria, arreglar qué le pagan a los terapeutas, qué terapeutas nos aceptan o no”, prosiguió en su razonamiento.

“Cada persona tiene que arreglar con su obra social, con su prepaga el tratamiento y el costo del tratamiento de su hijo en mi caso, o de una persona con discapacidad”, remarcó.

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“Es letal la desregulación”

“Obviamente lo que va a pasar es que las personas que lo puedan pagar por fuera, particular, la van a pagar, y las que no podamos pagar porque tengamos obra social o prepaga, nos quedamos sin terapia”, expresó en tono crítico.

Por último la actriz fue categórica: “Es letal la desregulación del nomenclador”.