Femicidio en Santa Fe: un detenido acusado de prender fuego a su novia mientras dormía

Un hombre de 34 años fue imputado este miércoles por el femicidio de su pareja, a quien habría prendido fuego mientras dormía en una vivienda del barrio 12 de Octubre, al sur de la ciudad de Santa Fe, donde la damnificada falleció con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre en la casa que la víctima, identificada como Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, convivía con "E.E.C.", en la calle Estrada al 1900.

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Femicidio en Santa Fe

El implicado le arrojó líquido inflamable a la joven como acelerante para incinerarla mientras dormía en su habitación, según informó el portal del diario La Capital.

Naiara fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen y murió debido a una falla multiorgánica, mientras que el sindicado, quien sufrió quemaduras de primer grado, la acompañó hasta el nosocomio, donde se ordenó su detención.

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Violencia de género

La fiscal Natalia Giordano imputó al involucrado por el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer al mediar violencia de género (femicidio), cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

La audiencia se realizó este miércoles en los Tribunales de la capital provincial y fue presidida por el juez Luis Octavio Silva.

Giordano anticipó que solicitará la prisión preventiva y consignó en declaraciones a la prensa: "Es evidente que su objetivo fue matar a su pareja, a quien le produjo quemaduras de entre el 85 y el 90% del cuerpo".

"A partir de múltiples diligencias que realizamos, pudimos avanzar con la teoría del ataque femicida", explicó la funcionaria judicial.

Fuente: NA.