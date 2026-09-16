Chaco: Ricardo Urturi fue reelegido para la Magistratura con más del 68% de los votos

Ricardo Urturi conservará la representación de los abogados de la Primera Circunscripción Judicial ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco. La fórmula que comparte con Cecilia Morante ganó la elección de este miércoles 16 de septiembre, con más del doble de los votos obtenidos por sus competidores.

El recuento provisorio contabilizó 1.222 sufragios para el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores, frente a los 567 de Juan Arregín y Magdalena Gambera, candidatos del Colegio de Abogados de Resistencia. Sobre los 1.789 votos afirmativos informados, las listas alcanzaron el 68,31% y el 31,69%, respectivamente.

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La diferencia se concentró en Resistencia

Las cinco mesas de la capital chaqueña aportaron la mayor parte de la ventaja: Urturi obtuvo 1.095 votos y Arregín, 516. El resultado también favoreció a la fórmula ganadora en Barranqueras, donde se impuso por 111 a 34, y en Presidencia de la Plaza, por 10 a 7.

En La Leonesa, en cambio, Arregín y Gambera quedaron por delante, con 10 sufragios frente a 6. Las cifras difundidas son provisorias y corresponden a votos afirmativos; el detalle disponible no informa blancos ni nulos.

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Un mandato vinculado con la selección y el control de magistrados

Con este resultado, Urturi como titular y Morante como suplente renovarán su representación por dos años, para el período 2026-2028. La elección estuvo reservada a los profesionales de la Primera Circunscripción Judicial.

La función comprende la participación en los procesos de selección de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. También incluye la intervención ante el Jurado de Enjuiciamiento, encargado de tramitar procedimientos de responsabilidad contra integrantes de la Justicia provincial.