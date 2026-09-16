Presupuesto 2027: qué obras prevé Nación para Chaco y cómo se distribuirían los $161.272 millones

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso incorpora dos intervenciones viales vinculadas con Chaco, con compromisos financieros por $161.272 millones. Una apunta a generar una alternativa de circulación en Resistencia; la otra, a recuperar y mantener el corredor que conecta el sudoeste chaqueño con Santiago del Estero.

Las partidas corresponden a la variante de la Ruta Nacional 11 en la capital provincial y a trabajos sobre la Ruta Nacional 89, entre General Pinedo y Quimilí. Aunque ambas figuran en la planificación nacional, presentan situaciones administrativas diferentes: la primera tiene como antecedente una contratación que quedó sin efecto, mientras que la segunda cuenta con una licitación en marcha.

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Los importes consignados son compromisos plurianuales, es decir, previstos para distribuirse entre distintos ejercicios presupuestarios. Por ese motivo, no equivalen al dinero que necesariamente se ejecutará durante 2027.

Su incorporación al proyecto tampoco acredita, por sí sola, que los trabajos estén adjudicados o tengan una fecha de comienzo. La previsión de financiamiento debe distinguirse de las etapas de contratación y ejecución de cada obra.

Ruta 11: una variante para el tránsito en Resistencia

Para la construcción de la variante de paso de la Ruta Nacional 11 por Resistencia, el proyecto contempla un total a devengar de $27.131 millones. La intervención retoma una iniciativa con antecedentes en la planificación vial del área metropolitana.

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En abril de 2023, Vialidad Nacional había anunciado la adjudicación de una circunvalación por el este de la ciudad, vinculada al sistema de conexión entre Chaco y Corrientes previsto alrededor del proyecto del segundo puente interprovincial.

El diseño difundido en aquella oportunidad incluía 20,2 kilómetros de calzada principal y tres distribuidores a distinto nivel, con conexiones hacia el camino a Fontana y Puerto Tirol, la Ruta Nacional 16 y la Ruta 11. La finalidad era ofrecer un recorrido alternativo al tránsito con destino a Corrientes y reducir su circulación por sectores urbanos de Resistencia.

Sin embargo, ese proceso de contratación quedó sin efecto, según los registros de la Dirección Nacional de Vialidad. La nueva previsión presupuestaria no establece una fecha de inicio ni permite confirmar si se conservará íntegramente el diseño anterior.

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Ruta 89: recuperación y mantenimiento entre Chaco y Santiago del Estero

La mayor parte de los recursos previstos corresponde a la Malla 405-A de la Ruta Nacional 89, con $134.141 millones. El tramo se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial 13, en General Pinedo, hasta Quimilí, en territorio santiagueño.

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Para este corredor, Vialidad Nacional convocó en mayo a la Licitación Pública 0023/2026, cuya apertura de ofertas está prevista para el 30 de septiembre de 2026. La contratación establece trabajos de recuperación y otras intervenciones obligatorias durante los primeros 24 meses, junto con mantenimiento rutinario a lo largo de un plazo contractual de 72 meses.

El presupuesto oficial de esa licitación se fijó originalmente en $76.133 millones, a valores de octubre de 2025. Esa cifra y los $134.141 millones incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 responden a referencias financieras diferentes, por lo que no deben interpretarse como un mismo monto ni compararse directamente como un aumento del costo.