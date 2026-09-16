Fijaron la veda extraordinaria en un nuevo tramo del río Paraná para proteger dorados y sábalos

El Ministerio de Turismo de la Corrientes, resolvió actualizar la veda extraordinaria sobre las aguas del río Paraná. La restricción regirá en un nuevo tramo comprendido entre los kilómetros 1180 y 1239, abarcando el sector desde la desembocadura del riacho INTA hasta la zona de Confluencia, en jurisdicción de Paso de la Patria.

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Según detallaron desde la cartera provincial, la determinación busca dar continuidad a las acciones de preservación que comenzaron el pasado 9 de septiembre ante la masiva concentración y desplazamiento de cardúmenes. La prohibición es de cumplimiento obligatorio y alcanza sin excepciones a la pesca deportiva, comercial y de subsistencia hasta que se promulgue un nuevo acto administrativo que modifique el escenario legal.

Protección durante el ciclo reproductivo y desove

El desplazamiento masivo de ejemplares de dorado y sábalo por el cauce fluvial responde a las dinámicas propias del ciclo biológico de la fauna hídrica. Las autoridades técnicas remarcaron que el fenómeno está directamente asociado a los procesos de migración y desove, instancia en la cual los peces liberan huevos y espermatozoides en el agua para garantizar la fecundación y el nacimiento de nuevas cohortes.

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"La veda seguirá el movimiento del cardumen, extendiéndose a las zonas donde se desplace para garantizar la protección de los peces durante este periodo", argumentaron de forma oficial desde el organismo ambiental para justificar la delimitación territorial de la medida.

Monitoreo biológico e informes técnicos

Frente al avance del cardumen a lo largo del corredor fluvial, los inspectores y especialistas de la Dirección de Recursos Naturales realizarán monitoreos periódicos en la cuenca del río Paraná. Los datos recabados en territorio permitirán confeccionar un informe técnico para evaluar el comportamiento de las especies y definir si corresponde extender la restricción a otros tramos o levantar la prohibición de pesca.

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En tanto, las patrullas fluviales y el personal de fiscalización mantendrán operativos de control junto a las fuerzas de seguridad en la zona de Paso de la Patria y puntos aledaños para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.