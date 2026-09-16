Tras el choque de un diputado nacional, piden informes sobre la flota municipal que administra su hijo

El destino de dos automóviles de la Municipalidad de General San Martín quedó bajo cuestionamiento político en Chaco. El diputado provincial Iván Gyoker, del interbloque Chaco Puede, presentó un proyecto de resolución para establecer si esos bienes son utilizados por los legisladores Aldo Leiva y Rubén Guillón, bajo qué condiciones y con qué recursos se sostiene su funcionamiento.

La iniciativa tiene como antecedente el choque que protagonizó Leiva el sábado 12 de septiembre sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Colonia Benítez. El diputado nacional conducía un Toyota Camry que colisionó con un camión. Resultó ileso y los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron negativo.

A partir de ese episodio, Gyoker puso la atención sobre un registro patrimonial de la comuna. Sin embargo, la coincidencia de marca y modelo no confirma que el automóvil del accidente sea el mismo que figura en el inventario municipal: esa identificación es uno de los puntos que busca esclarecer la presentación.

Chaco ofrece 265 vacantes en sus fuerzas de seguridad: edades y pasos para inscribirse

Un inventario municipal y dos vehículos destinados a legisladores

Según la documentación citada en el proyecto, la Dirección de Bienes Patrimoniales de General San Martín elaboró el 20 de septiembre de 2024 un informe en el que constaban un Toyota Camry modelo 2013, patente MLI 381, con destino “diputado nacional”, y un Toyota Etios modelo 2014, patente ODK 962, asignado a “diputado provincial”.

El pedido apunta a conocer si ambas unidades continúan integrando el patrimonio de la Municipalidad y quiénes las tienen actualmente a disposición. En el caso del Camry, pretende determinar si se trata del vehículo que manejaba Leiva al momento del siniestro.

La consulta sobre el Etios alcanza al diputado provincial del PJ Rubén Guillón, oriundo de General San Martín. La referencia del inventario a un “diputado provincial” no identifica por sí sola a su usuario: el proyecto solicita precisar dónde se encuentra el automóvil y quién lo utiliza.

Tensión en Corrientes: una convocatoria por Facebook provocó la toma de 150 viviendas

Quién paga el combustible, los seguros y las reparaciones

El planteo excede la identificación de los conductores. Gyoker también solicita información sobre el pago del combustible y el mantenimiento de los vehículos eventualmente destinados a legisladores, además del monto que la comuna gastó en sostener su parque automotor durante el último ejercicio.

En materia de seguros de los vehículos municipales, requiere detallar la compañía contratada, el número de póliza, el beneficiario y el responsable de abonar la prima. La iniciativa incluye, además, un relevamiento actualizado de todas las unidades, con sus dominios, modelos, años, estado de conservación y destino.

En los fundamentos, Gyoker cuestiona la eventual cesión de bienes municipales a representantes de otros niveles del Estado y sostiene que corresponde aclarar qué relación podría generar esa utilización entre los legisladores y el Ejecutivo comunal.