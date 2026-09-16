Presupuesto 2027: proyectan obras clave para Corrientes y Juan Pablo Valdés se reúne con Diego Santilli

El proyecto de Presupuesto 2027 formalizó su ingreso a la Cámara de Diputados de la Nación con la inclusión de partidas asignadas a infraestructura estratégica para la provincia de Corrientes. Tras el inicio del trámite parlamentario, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevén poner en marcha las rondas de debate y negociación técnica con las provincias durante los primeros días de octubre.

Gustavo Valdés: "No tengo conversaciones con Patricia Bullrich, es pescado podrido"

Dentro de la planilla de obras del Presupuesto 2027, se destaca la construcción de la traza variante de la Ruta Nacional 12 para bordear el ejido urbano de la capital. El emprendimiento vial cuenta con una proyección global de $17.665 millones, de los cuales se presupuestaron $1.724 millones para la ejecución de las tareas durante el ejercicio del próximo año.

A su vez, el escrito contempla $6.895 millones destinados a la remodelación y prolongación de los colectores cloacales y a la edificación de la planta depuradora capitalina.

Viviendas sustentables en Paso de los Libres

En el desglose de los créditos asignados al territorio correntino, el plan oficial estipula un monto a devengar de $2.626 millones para la "Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Cálido – Zona IIb", que se levantarán en la localidad de Paso de los Libres.

Virginia Gallardo se maquilló en un video para explicar la inflación antes de ver a Javier Milei

El programa habitacional se ejecuta bajo los parámetros financieros del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF 4861). El propósito de la iniciativa consiste en abordar el déficit de soluciones habitacionales mediante el empleo de diseño y arquitectura bioclimática orientados a la alta eficiencia energética en zonas térmicas elevadas.

Reunión entre Juan Pablo Valdés y Diego Santilli en Casa Rosada

En paralelo al trayecto legislativo del escrito económico, el gobernador Juan Pablo Valdés viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener un encuentro de trabajo con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. La audiencia se enmarca en una acelerada agenda del funcionario central, quien convocó a mandatarios provinciales en el marco de las negociaciones de gobernabilidad.

Tras el choque de un diputado nacional, piden informes sobre la flota municipal que administra su hijo

Durante el bloque vespertino de reuniones, Santilli recibirá a Juan Pablo Valdés junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La mesa de diálogo buscará tejer consensos políticos en torno a la aprobación del Presupuesto 2027, los lineamientos de la Reforma Electoral y el tratamiento de las iniciativas vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas.