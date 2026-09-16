Gustavo Valdés: "No tengo conversaciones con Patricia Bullrich, es pescado podrido"

El exgobernador de Corrientes y actual senador provincial, Gustavo Valdés, desmintió categóricamente las versiones que lo vinculaban a un posible acuerdo político nacional con Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Los trascendidos sugerían que la senadora libertaria contaba con el respaldo del Partido Popular Federalista de Corrientes, espacio ligado al dirigente radical, en caso de una eventual ruptura con la gestión central.

Tras el choque de un diputado nacional, piden informes sobre la flota municipal que administra su hijo

"No tengo conversaciones con Patricia Bullrich. Tiene que ver con trascendidos, concretamente no hay nada; eso es todo pescado podrido de alguno que quiere desarmar al oficialismo", aseveró Gustavo Valdés.

En esa misma línea electoral, ratificó su rechazo a un eventual retorno de la oposición nacional al señalar que "la sociedad no quiere kirchnerismo nunca más, no quiere volver atrás", aunque pidió prudencia sobre el mapa político al recordar que al Gobierno nacional "todavía le falta cumplir el 30% de su mandato".

Cuestionamientos a la política social y reclamo por la zona cálida

En cuanto al rumbo económico y las medidas del Poder Ejecutivo central, el senador provincial reconoció los avances en la contención de la inflación y el déficit cero, pero exigió un cambio de rumbo en las políticas públicas esenciales.

Cachanosky corrigió al Presidente: "Tu error es de introducción a la economía, Milei"

"Es un Gobierno nacional que habla más de lo que cumple. Está muy bien bajar la inflación, pero la política social, en seguridad, educación, salud y discapacidad tiene que cambiar", enfatizó el legislador radical a radio Dos.

Finalmente, al referirse a la relación con el ministro del Interior, Diego Santilli, y las postergadas demandas del Norte Grande, Valdés instó a la Casa Rosada a otorgar la tarifa energética de zona cálida para compensar los elevados consumos eléctricos durante los meses de altas temperaturas en la región. "Es una ley, pero la pueden aplicar por decreto. Pretendemos tener lo que nos corresponde para equiparar la zona fría con la cálida", concluyó.