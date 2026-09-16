Virginia Gallardo se maquilló en un video para explicar la inflación antes de ver a Javier Milei

La diputada nacional por la provincia de Corrientes, Virginia Gallardo, quedó en el centro de las repercusiones tras publicar un singular video explicativo en sus canales digitales. Mientras aplicaba cosméticos en su rostro con el justificativo de estar "con poco tiempo" antes de dirigirse a una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, la legisladora de La Libertad Avanza utilizó como marco el libro "La economía en una lección" de Henry Hazlitt para abordar los fundamentos de la pérdida del poder adquisitivo en el país.

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Durante la pieza audiovisual, la representante correntina detalló el funcionamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el marco de medición del INDEC. "La inflación es el aumento generalizado y sostenido de bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo determinado. Ese aumento conlleva a una pérdida del valor adquisitivo", expresó Gallardo frente a la cámara, ejemplificando el mecanismo mediante el valor de una canasta teórica y las variables que influyen en los incrementos persistentes de los productos.

El ejemplo de la cebolla y los factores estacionales

Para marcar la brecha entre el nivel general de precios y un encarecimiento coyuntural, la diputada nacional apeló a las estadísticas oficiales del organismo nacional. Analizó el incremento del 42,7% registrado en la cebolla durante agosto de 2026, señalando que en los alimentos frescos intervienen factores como las inclemencias del clima, las malas cosechas, los costos de transporte y las cuestiones estacionales.

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"El aumento del kilo de cebolla se puede dar por una mala cosecha y es el aumento de un solo producto; pero cuando hablamos de inflación, hablamos del nivel general de precios creciente de manera persistente", remarcó Virginia Gallardo ante la audiencia digital, diferenciando los shocks de oferta puntuales de la problemática monetaria global.

Fuerte repercusión y críticas cruzadas en redes sociales

La metodología didáctica elegida por la integrante de La Libertad Avanza desató un intenso debate y una lluvia de comentarios críticos por parte de los usuarios. Diversas respuestas en las plataformas cuestionaron la liviandad del formato frente al contexto socioeconómico y apuntaron a la desconexión del discurso con los ingresos del sector laboral.

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"Soberbios, se creen que solo hay que ser economista para hablar. Parecen infantiles", reprochó uno de los seguidores en la publicación de Instagram. Otros comentarios apuntaron contra la preparación parlamentaria y la realidad salarial: "Dudo de su aprobación si hubiese hecho las pruebas de evaluación en su época; recién lo está estudiando. Cuando compares la realidad con lo que gana un empleado de comercio, habláme de economía".