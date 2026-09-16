Casación rechazó un recurso de la Fiscalía y un tribunal oral revisará si se debe anular la condena a Guillermo Moreno en la causa del INDEC

La Cámara Federal de Casación Penal decidió rechazar un recurso extraordinario que había presentado la Fiscalía, dejando firme la decisión que obliga al Tribunal Oral Federal N°2 a evaluar, de nuevo, si prescribió la causa contra Beatriz Paglieri y Guillermo Moreno por su trabajo al frente del INDEC, un expediente que tiene más de 17 años de trámite.

Guillermo Moreno

Según la Agencia Noticias Argentina (NA), la Sala II de Casación, con las firmas de los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, consideró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el fiscal Mario Villar, quien buscaba que la Corte Suprema revisara el criterio tomado previamente por ese tribunal.

Para los camaristas la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal no cumplía con los requisitos que se exigen para habilitar la instancia extraordinaria, y además remarcaron que la resolución que está siendo cuestionada no constituía una sentencia definitiva.

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Como fundamento de su decisión, los jueces invocaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los requisitos pedidos para la procedencia de un recurso extraordinario federal.

Por ese motivo quedó vigente la resolución que ordenó al tribunal oral dar un nuevo pronunciamiento para definir si la acción penal está prescripta por todo el tiempo que pasó desde que arrancó el expediente.

En este contexto, la opción con la que cuenta la Fiscalía es presentar, directamente, un recurso de queja ante la Corte Suprema para tratar que el máximo tribunal revise la decisión que acaba de tomar Casación.

INDEC

Cómo empezó la causa

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta causa comenzó en febrero de 2007 por una denuncia sobre el trabajo de Guillermo Moreno en el INDEC cuando ocupaba el cargo de secretario de Comercio Interior.

El Tribunal Oral Federal N° 2 había condenado a Moreno y Paglieri a 3 años de prisión en suspenso por abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.

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El 1° de julio de 2026 la Sala II de Casación, por mayoría de Borinsky y Slokar, y con la disidencia de su colega, el juez Javier Carbajo, hizo lugar a los recursos que presentaron las defensas, casó la sentencia y pidió que se dictara un nuevo pronunciamiento.

Ahora será el Tribunal Oral Federal N° 2 quien deberá determinar si, después de más de 17 años de trámite, la causa contra Paglieri y Moreno está prescripta o no.