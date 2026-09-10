Moreno y Aracre se agarraron con todo y a los gritos y se metió Maslatón

El exsecretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, volvió a las piñas verbales en el streaming, en un debate más incendiado que encendido con el funcionario de Alberto Fernández y hace rato ferviente libertario Antonio Aracre. Se sumó Carlos Maslatón. Todo un elenco para calentar el ring.

Para ordenar, el debate en el programa Nada personal, de El Cronista stream, estuvo focalizado en la baja de la edad de imputabilidad, la reestructuración del Partido Justicialista (PJ) y las medidas económicas de las gestiones kirchneristas.

Durante el bloque dedicado a la seguridad, el secretario de Comercio de Néstor y Cristina Kirchner rechazó las iniciativas punitivistas que proponen encarcelar a menores que cometen delitos y ubicó la solución en la contención social y familiar. Paralelamente, afirmó que el circuito del narcotráfico no se genera en los barrios populares, sino en los sectores de mayor poder adquisitivo.

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"En Nordelta empezá, porque el paco sale de ahí, ahí tenés que resolver ese tema. Empieza arriba", lanzó.

Sin hacer una pausa, diversificó el punto para caerle directo a Aracre: "Como este, que inventó el 'dólar soja', hizo un devaluación y te puso la comida cara", lo apuntó con el dedo. "Este es el responsable del fracaso fundamental de Alberto Fernández, que decía que era el mejor presidente de la historia", completó esa parte.

Ahí llegó una larga superposición en la que Moreno repetía la palabra "soja" y Aracre esbozaba una resistencia. "Estás siendo ofensivo con alguien que trabaja en este streaming", consiguió decir Aracre. "Así que al menos tené respeto por la gente que te invitó a dar tu opinión", agregó. Pero como Moreno la siguió, levantó el tono para calificarlo como "un irrespetuoso, un maleducado y un ignorante".

No quedó claro si Moreno escuchó los calificativos, pero forzó todavia más la garganta para hablar de su contrincante como "un tipo que solo hace negocios para él y se caga en el pueblo. Eso es lo que te molesta, que te descubran". Después siguió con la acusación sobre el "dólar soja " hasta que la conductora Mariana Brey intervino para cortarlo: "Ya se lo dijiste, no quiero más saña".

En otro pasaje, al analizar la interna peronista con vistas a las próximas elecciones, Moreno descartó una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Kicillof no es el candidato del peronismo ahora", dijo, y argumentó que el movimiento peronista se inscribe dentro del "occidente ampliado" mientras que definió la postura del mandatario provincial como "prochina".

Aracre sobre Moreno: "Se comportó como un violento y un ignorante"

Esta mañana del jueves, Aracre tuiteó para contar que había recibido mensajes donde le decían que Moreno lo había "domado". Entonces expuso que el dirigente de Principios y Valores "se comportó como un violento y un ignorante con la conductora y conmigo", que "denigró al principal candidato del peronismo", y que "no supo o no pudo responder cuál era la propuesta de su espacio para combatir la inseguridad"

"Entonces, si eso significa ser domado lo confirmo. Siempre voy a elegir los datos, los argumentos y la discusión respetuosa. Así me enseñaron, así me comporto y así eduqué a mis hijos", escribió.

Rápidamente lo cruzó el abogado y financista Carlos Maslatón: "Te desenmascaró por corrupto, Aracre, eso fue lo peor. Te pasaste demasiado de vivo creyendo que tenías impunidad".

Aracre retrucó: "Escuchame fantasma. De que hablás? Fui CEO de una empresa de agroquímicos y semillas. No de soja. No era funcionario. El autor del dólar soja fue tu ex ministro ídolo. Y si no le daban a eso a los productores no sé si no volaba todo por aire antes. En qué te convertiste Carlos? Tanto odio a Milei te transformó en esto? Te creía más inteligente y menos mentiroso".

Maslatón cantó "quiero": "Aracre, fuiste funcionario de Alberto Fernández, evidentemente fue una infiltración lobbysta de tu parte. Con esos antecedentes, ahora estás con Milei. No me parece mal que hagas negocios, solo que tus opiniones valen menos o nada porque son interesadas".

LT