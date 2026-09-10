El Gobierno tuvo un avance parlamentario con la reforma del Banco Central: “La necesidad es que el Estado sanee sus cuentas”

El analista político, Gustavo Damián González, en diálogo con Canal E, evaluó el avance parlamentario de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el objetivo del Gobierno de limitar el financiamiento al Tesoro y el efecto político que tuvo la incorporación de la cuestión Malvinas en la agenda oficial.

“Esta es una de las leyes que el Gobierno Nacional batalló desde el día 1 de Asunción Presidencial y que fue parte de su campaña, la idea de sanear las cuentas del Estado Nacional, con lo cual no es una ley más”, afirmó Gustavo Damián González.

El Gobierno mantiene intacta su idea de sanear las cuentas del Estado

Según analizó, la propuesta se vincula con uno de los principales objetivos políticos y económicos del oficialismo: “Uno de los temas medulares que quizás fue o es uno de los éxitos del gobierno de Javier Milei, que es poner en la agenda pública de casi todos los partidos políticos la necesidad de que el Estado sanee sus cuentas”.

González explicó que el proyecto logró avanzar en el Senado luego de un extenso debate en comisión. “Si esto se destrabó en el Senado, fueron cuatro horas de debate en la comisión, por lo tanto, la idea del Gobierno es seguir para adelante con el trámite parlamentario y que la sanción de la ley esté en 15 días”, sostuvo.

No obstante, advirtió que el contexto político puede modificar las prioridades legislativas. “Más allá de que la agenda parlamentaria hoy está teñida por el tema de Malvinas”, señaló.

Todavía no está definido el protocolo para activar un financiamiento estatal

Sobre los posibles escenarios excepcionales que podrían requerir financiamiento estatal, el analista político consideró que todavía existen interrogantes: “Esto para mí no queda claro, para mí es una hoja de ruta, es una hoja de ruta para continuar con ideas fuerzas sobre el saneamiento del Estado”.

Además, planteó que ante futuras dificultades económicas podrían utilizarse otros mecanismos: “Esto indica que el día de mañana, a través de un DNU o, por supuesto, si no un endeudamiento externo, pueda suplir ante alguna deficiencia económica”.