Axel Boerr cuestionó la ley de biocombustibles: “La regulación que están impulsando con un calzador es discriminatoria para el biodiesel”

El presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Axel Boerr, pasó por Canal E y se refirió a que la suspensión de la sesión que debía tratar el proyecto de ley de biocombustibles volvió a abrir la discusión entre los distintos sectores de la cadena.

“Nosotros entendemos que la suspensión tiene que ver justamente con la inclusión del proyecto de biocombustibles y tiene que ver con que estamos en el Senado, que es la casa de las provincias, y tiene que haber como un consenso”, explicó Axel Boerr.

Desde el sector de biocombustibles no ven con buenos ojos el tratado de la ley impulsada

Asimismo, apuntó directamente contra el tratamiento previsto para el biodiesel: “La verdad es que la regulación que están tratando de impulsar con un calzador es una regulación que es discriminatoria para el biodiesel en general respecto al tratamiento que recibe vis-à-vis el bioetanol”.

Para Boerr, la falta de consenso provincial es determinante. “La provincia de Santa Fe no está, sacar una ley que hable de biodiesel sin la provincia de Santa Fe es como sacar una ley de petróleo donde Neuquén no esté”, afirmó.

A su vez, explicó que el proyecto contempla diferencias entre ambos biocombustibles y advirtió por las dificultades que enfrentan las empresas no integradas, que deben comprar el aceite de soja utilizado como materia prima: “Entonces, estas compañías así no pueden competir contra sus proveedores de aceite que tienen el aceite más barato”.

Cómo funciona el monopolio de la producción de aceite

Según explicó el presidente de CAPBA, existe una concentración tanto entre compradores como entre productores de aceite. “Del lado de los vendedores tenés principalmente 6 aceiteros que concentran el 90% de la producción del aceite y que son los que hacen que el precio del aceite esté 100 dólares más caro”, expresó.

Además, advirtió que el problema puede terminar afectando a las PyMEs del sector: “La ley actual contempla cosas de defensa de la competencia que sabemos que después no ocurren, entonces las compañías van a cerrar”.