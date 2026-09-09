Ponce: “Vamos a una crisis alimentaria porque las cadenas de abastecimiento van a generar hambrunas importantes”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán sobre los mercados internacionales y advirtió por las consecuencias que el conflicto puede generar sobre el comercio marítimo, el petróleo, los alimentos y la deuda global.

Miguel Ponce señaló que los mercados reaccionaron con fuertes movimientos y destacó la suba del petróleo, cuyo precio se ubicó alrededor de los USD 101 para el Brent. “La autoridad naviera mundial, estas que funcionan en Londres, advierten que estamos iniciando el mayor colapso del comercio marítimo, precisamente por este escalamiento bélico que empezó anoche y que se ratificó en el día de hoy en la zona de Ormuz”, sostuvo.

Irán responde a los ataques de Estados Unidos

Asimismo, describió la situación en el Estrecho de Ormuz y las represalias entre Estados Unidos e Irán: “Vos encontrás, por un lado, que ante cinco buques atacados por Estados Unidos, Irán contesta con diez ataques también a otros buques en la región”.

Para Ponce, la crisis excede el ámbito energético y amenaza con afectar toda la cadena logística internacional. “Todo tiene que ver con todo, ahora la dificultad es ver que aquello que fue la mayor interrupción energética que es la que estamos viviendo, tiene como correlato también esta irrupción e interrupción de toda la cadena logística”, explicó.

A su vez, advirtió que el impacto podría trasladarse también al abastecimiento de alimentos: “Está colapsando el comercio marítimo y eso no es solo que se frena la llegada de refinado, que se necesita para todo, sino además vamos a una crisis alimentaria porque, bueno, también las cadenas de abastecimiento, sea de fertilizantes o las propias cadenas de traslado de alimentos, van a generar hambrunas importantes”.

Otro de los puntos centrales fue el escenario financiero. El especialista sostuvo que una eventual suba de tasas en Estados Unidos podría profundizar la salida de capitales de los mercados emergentes. “La escena más temida de Trump, que es no solo que no le bajen las tasas que él pedía, sino que además tengan que subirla”, afirmó.

Modificaciones en el ámbito financiero ante la escalada del conflicto

En ese contexto, explicó que los inversores podrían buscar refugio en los bonos estadounidenses: “Los capitales que iban a países emergentes dejan de hacerlo y vuelven a refugiarse en bonos del Tesoro Norteamericano”.

Ponce también cuestionó las declaraciones vinculadas con el supuesto uso de información privilegiada para intervenir en los mercados. “Y esto no ayuda a que los mercados miren con confianza los tiempos que vienen, ni las decisiones que se van a adoptar”, señaló.

Por otro lado, vinculó el escenario actual con las advertencias sobre una posible crisis de deuda en Estados Unidos: “Esto adelantaría tal vez la crisis de deuda que muchos esperaban para el año que viene”.